ارکستر «چکاوک» در تالار وحدت نواخت/ معرفی یک خواننده جدید

به گزارش خبرنگار ایلنا، کنسرت ارکستر «چکاوک» شامگاه پنجشنبه چهارم دی‌ماه در تالار وحدت برگزار شد.

رضا بنفشه‌خواه، سیاوش تهمورث، بیوک میرزایی، کیانوش گرامی، خشایار راد، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، شهرزاد عبدالمجید، ناصر آقایی، اکبر سنگی و مختار سائقی در این رویداد حضور داشتند.

رهبری و سرپرستی ارکستر «چکاوک» به عهده رضا شایسته (نوازنده و آهنگساز) است.

ارکستر چکاوک طی این کنسرت به اجرای قطعاتی از جهانبخش پازوکی و اسدالله ملک پرداخت که پس از انقلاب اسلامی تا به امروز اجرا نشده‌اند.

مهرداد پیکرزاده و وحید نورایی، دو خواننده‌ای بودند که ارکستر «چکاوک» را همراهی کردند.

«بهتر از من چه کسی است» اولین قطعه‌ای بود که توسط ارکستر اجرا شد و مهرداد پیکرزاده خوانندگی آن را به عهده داشت.

بخشی از اجرای قطعه «موی سپید» در قالب ارکستر

«موی سپید» و «گل گلخونه» قطعات بعدی بودند که پیکرزاده آن را با همراهی ارکستر و رهبری رضا شایسته، خواند.

در ادامه وحید نورایی دیگر خواننده ارکستر «چکاوک»، روی صحنه آمد و به خواندن قطعات «اشکم دونه‌دونه»، «گل سنگ»، «زندگی»، «بهار جاودان»، «گلزار»، پرداخت.

«چگونه چگونه»، «بی‌بی گل»، «دل این» قطعات دیگری بودند که توسط ارکستر «چکاوک» اجرا شدند و مهرداد پیکرزاده آنها را خواند.

گفتنی است، یکی از سیاست‌های ارکستر چکاوک در سال‌های گذشته معرفی خوانندگان توانمند به موسیقی ایران است. این ارکستر به عنوان ارکستری خصوصی نزدیک به ۲۷ سال است که در عرصه موسیقی ایران فعالیتی مستمر دارد و هنرمندان بسیاری را به موسیقی ایران معرفی کرده است.

