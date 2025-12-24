خبرگزاری کار ایران
اختتامیه جشنواره تئاتر «شهر» پنجشنبه برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز پنج‌شنبه، ۴ دی‌ماه، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز پنج‌شنبه، ۴ دی‌ماه، ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد. 

در این مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و از آنان تقدیر می‌شود. مجری این برنامه فرزاد حسنی است. 

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد و میزبان آثار متنوعی از هنرمندان عرصه تئاتر بوده است. 

پردیس تئاتر تهران در اتوبان امام علی (علیه السلام) جنوب، خروجی شهید محلاتی شرق، خیابان شاه آبادی جنوبی، پایین‌تر از میدان مالک اشتر واقع شده است.

