برگزاری کارگاه آموزشی «روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان
سازمان جهاد دانشگاهی تهران با همکاری و مشارکت سازمان قرانی دانشگاهیان کشور کارگاه آموزشی «روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان» برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با هدف رفع یکی از اساسیترین موانع بهرهمندی از معارف وحی، یعنی ناتوانی در قرائت صحیح متن قرآن، کارگاه آموزشی «روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان» توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران و باکمک سازمان قرانی دانشگاهیان کشور برگزار میشود.
هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ایجاد توانایی و مهارت در خواندن نسبتاً صحیح و روان قرآن کریم، و زمینهسازی برای فراگیری عمیقتر معارف قرآن است.
زمان برگزاری کارگاه از دیماه تا اسفند ۱۴۰۴ است. این کارگاه آموزشی شامل ۱۲ جلسه حضوری و ۲ جلسه رفع اشکال و آزمون است.
در ابتدای کارگاه تعیین سطح اولیه قرآنآموزان از طریق آزمون کوتاه انجام میشود و در هر جلسه، آموزش تئوری همراه با تمرین عملی و تلاوت جمعی صورت میگیرد. حداقل نمره قبولی در آزمون شفاهی پایانی ۱۷ از ۲۰ است. به افراد پذیرفتهشده، گواهینامه معتبر آموزشی جهاد دانشگاهی تهران اعطا خواهد شد.
از سرفصلهای آموزشی میتوان به آشنایی با حروف عربی، حرکات کوتاه و کشیده و آشنایی با تلفظ صداهای کوتاه و کشیده با لهجه عربی، علائم / سکون، تشدید، تنوین و مد، حروف ناخوانا، قواعد اشباع و خواندن تنوین نزد ساکن، حروف مقطعه، وقف و علائم آن، اشباع، تنوین نزد حرف ساکن، همزه و انواع آن و آشنایی با همزه وصل، آشنایی با تلفظ حروف عربی و نحوه وقف و علائم وقف اشاره کرد.