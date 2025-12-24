خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری کارگاه آموزشی «روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان

برگزاری کارگاه آموزشی «روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان
کد خبر : 1732364
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان جهاد دانشگاهی تهران با همکاری و مشارکت سازمان قرانی دانشگاهیان کشور کارگاه آموزشی «روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان» برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با هدف رفع یکی از اساسی‌ترین موانع بهره‌مندی از معارف وحی، یعنی ناتوانی در قرائت صحیح متن قرآن، کارگاه آموزشی «روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان» توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران و باکمک سازمان قرانی دانشگاهیان کشور برگزار می‌شود. 

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ایجاد توانایی و مهارت در خواندن نسبتاً صحیح و روان قرآن کریم، و زمینه‌سازی برای فراگیری عمیق‌تر معارف قرآن است. 

زمان برگزاری کارگاه از دی‌ماه تا اسفند ۱۴۰۴ است. این کارگاه آموزشی شامل ۱۲ جلسه حضوری و ۲ جلسه رفع اشکال و آزمون است. 

در ابتدای کارگاه تعیین سطح اولیه قرآن‌آموزان از طریق آزمون کوتاه انجام می‌شود و در هر جلسه، آموزش تئوری همراه با تمرین عملی و تلاوت جمعی صورت می‌گیرد. حداقل نمره قبولی در آزمون شفاهی پایانی ۱۷ از ۲۰ است. به افراد پذیرفته‌شده، گواهینامه معتبر آموزشی جهاد دانشگاهی تهران اعطا خواهد شد. 

از سرفصل‌های آموزشی می‌توان به آشنایی با حروف عربی، حرکات کوتاه و کشیده و آشنایی با تلفظ صداهای کوتاه و کشیده با لهجه عربی، علائم / سکون، تشدید، تنوین و مد، حروف ناخوانا، قواعد اشباع و خواندن تنوین نزد ساکن، حروف مقطعه، وقف و علائم آن، اشباع، تنوین نزد حرف ساکن، همزه و انواع آن و آشنایی با همزه وصل، آشنایی با تلفظ حروف عربی و نحوه وقف و علائم وقف اشاره کرد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا