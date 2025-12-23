به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال تلویزیونی «شیش ماهه» محصول جدید سیما فیلم به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی جواد فرحانی در ۱۷ قسمت تولید شده است.

این سریال در ژانر طنز و اجتماعی با حضور کمدین‌های سینما و تلویزیون قرار است به زودی در کنداکتور شبکه جایگزین سریال «الگوریتم» شود.

در این سریال بازیگران کمدی چون مهران مدیری، علیرضا خمسه، سید جواد رضویان، نیما شعبان‌نژاد، حسن معجونی، مریم سعادت، ناهید مسلمی، سحر زکریا و ... حضور دارند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: تنها فرزند خانواده با بازی نیما شعبان نزاد به بیماری سختی مبتلا می شود که پزشکان اعلام می‌کنند که تنها شش ماه برای زندگی فرصت دارد برای همین خانواده سعی دارند روزهای آتی را برای وی خاطره‌انگیز کنند در این بین متوجه می‌شوند که ... .

