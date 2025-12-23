به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «بی‌مرز»، از روز جمعه ۵ دی‌ماه، در کافه‌ گالری برج آزادی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه به گالری‌گردانی آذر شاه‌آبادی برگزار شده و میزبان جمعی از استادان و هنرمندان فعال در حوزه‌ی نقاشی معاصر است.

در این رویداد هنری، حدود ۴۰ اثر با رویکردهای متنوع از نقاشی رئال و هایپررئال به نمایش درآمده است؛ آثاری که با تأکید بر گفت‌وگویی میان احساس، فرم و فضا، تجربه‌ای تأمل‌برانگیز را پیشِ روی مخاطبان قرار می‌دهند.

نمایشگاه «بی‌مرز» از ۵ تا ۱۱ دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۱ تا ۱۸، در کافه‌گالری برج آزادی پذیرای علاقمندان هنرهای تجسمی خواهد بود.

