برپایی نمایشگاه گروهی «بیمرز» در برج آزادی
نمایشگاه گروهی «بیمرز»، روز جمعه ۵ دیماه، ساعت ۱۵، در کافهگالری برج آزادی افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «بیمرز»، از روز جمعه ۵ دیماه، در کافه گالری برج آزادی برگزار میشود.
این نمایشگاه به گالریگردانی آذر شاهآبادی برگزار شده و میزبان جمعی از استادان و هنرمندان فعال در حوزهی نقاشی معاصر است.
در این رویداد هنری، حدود ۴۰ اثر با رویکردهای متنوع از نقاشی رئال و هایپررئال به نمایش درآمده است؛ آثاری که با تأکید بر گفتوگویی میان احساس، فرم و فضا، تجربهای تأملبرانگیز را پیشِ روی مخاطبان قرار میدهند.
نمایشگاه «بیمرز» از ۵ تا ۱۱ دیماه، همهروزه از ساعت ۱۱ تا ۱۸، در کافهگالری برج آزادی پذیرای علاقمندان هنرهای تجسمی خواهد بود.