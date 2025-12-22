به گزارش ایلنا، روز جمعه پنجم دی‌ماه، به کوشش جمعی از هنرمندان موسیقی نکوداشت کاوه کلهرنیا موسیقیدان و نوازنده سازهای دیوان و عود در سالن فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در مراسم تعدادی گروه موسیقی مرکب از دوستان و همنوازان کاوه کلهرنیا به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

در این برنامه که با حضور خانواده کاوه کلهرنیا برگزار خواهد شد، قرار است کتابی با عنوان کاوه که مرکب از چهل یادداشت و دلنوشته به مناسبت چهل سال زندگی پرحاصل کاوه که توسط دوستان کاوه نوشته و طراحی و تهیه شده در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.

کاوه کلهرنیا در پی یک سانحه رانندگی و پس از حدود یک هفته بستری بودن در بهش مراقبت‌های ویژه در بامداد هشتم آذرماه با زندگی را وداع گفت و با بدرقه چشمگیری از سوی هنرمندان و هنردوستان و عموم مردم کرمانشاه در مزارستان چشمه شاه‌پسند به خاک سپرده شد.

او موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده سازهای دیوان و عود بود و متولد شهریور سال ۶۴ در شهر کرمانشاه و از خانواده‌ای بزرگ از ایل کلهر بود. او در حین تحصیل در مقاطع دبستان و دبیرستان به یادگیری موسیقی پرداخت و به مرور با استعداد و نبوغی که داشت هم در موسیقی و هم در علم به موفقیت‌های چشم‌گیری رسید.

کاوه کلهرنیا در اجراهای متعددی در همراهی با هنرمندان موسیقی طی سال‌ها در شهرهای مختلف کشور اجرا کرد که می‌توان به اجراهایی با جمشید عزیزخانی و گروه تَرَنگ اشاره کرد. او در اجرای فرم‌ها و گویش‌های مختلف موسیقی کردی و لکی بسیار توانا بود و در آلبوم «شام آخر» با «ناصر رزازی» همکاری داشت.

در کنار موسیقی کردی به اتفاق دوستانش، گروه موسیقی «سایه» را تشکیل دادند و برای نخستین بار پس از انقلاب در «خانه ارغوان»، به یاد شاعر نامدار «امیرهوشنگ ابتهاج» و تاریخ آن خانه، دو تصنیف در کنار درخت ارغوان ه. ا سایه اجرا و منتشر کردند.

او همچنین در فستیوال‌های جهانی موسیقی از جمله فستیوال اتریش حضور داشت که این اجراها سبب شد که از سوی ارکستر ملی کشور اتریش از او دعوت به همکاری شود.

همچنین اجراهای مختلفی در کشورهای هلند، ترکیه، سوئد و عراق داشت؛ که از جمله به کنسرت با «اردال ارزنجان» می‌توان اشاره داشت.

کاوه علاوه بر ساز نواختن و تدریس ساز دیوان و عود، در نواختن سازهایی دیگر از جمله تار و سه‌تار استعداد داشت. او در کنار موسیقی در محافل و انجمن‌های شعر هم فعال بود و ذوق بالایی در سرودن به ویژه اشعار به صورت بداهه در حین نوازندگی داشت.

وی در نوشتن داستان‌های کوتاه هم فعال بود و توانسته بود در نیمه اول دهه ۸۰ (حدود ۱۶ سالگی) در مسابقات داستان‌نویسی مقام دوم کشور را کسب کند. کاوه کلهرنیا فارغ‌التحصیل ارشد رشته مهندسی برق بود و در دوران تحصیل با ثبت شش اختراع عضو کانون نخبگان کشور و جزء نخبگان برتر کشور شد.

او سپس در دانشگاه دلف هلند در رشته اولتراسوند در مقطع دکتری تحصیل کرد و به دلیل کسب عالی‌ترین موفقیت‌های تحصیلی فرصت تحصیل هم‌زمان در یک رشته دیگر در سطح دکتری به او اعطا شد.

کاوه پس از بازگشت به ایران با توجه به رشته تحصیلی و تخصصی در زمینه پزشکی، خدمات زیادی در شاخه‌های تعمیر و تهیه تجهیزات بیمارستانی در سراسر کشور ارائه داد.

کاوه کلهرنیا در زمان اوج شکوفایی در تمام زمینه‌ها، با کمال ناباوری، در بامداد هشتم آذرماه هزار و چهارصد و چهار پس از حدود ده روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه و در پی یک سانحه تصادف رانندگی در تهران، روی در نقاب خاک کشید.

انتهای پیام/