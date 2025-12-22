فراخوان هشتمین دوره جایزه ادبی «ارغوان» منتشر شد
فراخوان هشتمین دوره جایزه «ارغوان» با موضوع «فردا»، یکم دیماه منتشر شد.
به گزارش ایلنا، جایزه ادبی ارغوان با هدف کشف استعدادهای جوان و تلاش برای ارتقای جایگاه آنان از سطح آماتوری به حرفهای و ترویج فرهنگ کتابخوانی ویژه جوانان زیر ۳۰ سالی برگزار میشود که تاکنون کتابی را به صورت گروهی یا انفرادی منتشر نکردهاند.
هیأت انتخاب اینجایزه بر اساس حروف الفبا میترا الیاتی، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، عالیه عطایی و فرشته نوبخت هستند و هیات داوران نیز عبارتند از: احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان.
مهلت ارسال آثار از اول دی ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ است. شرایط سنی شرکت در مسابقه حداکثر ۳۰ سال است و مراسم اختتامیه با معرفی برگزیدگان خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
جوایز این دوره از جایزه به شرح زیر است:
جوایز بخش اصلی
آثار ۱۰ نفر اول به صورت یک جلد کتاب توسط نشر مرکز به چاپ خواهد رسید.
جایزه منتخب هیات داوران
اهدای تندیس جایزه ارغوان و لوح تقدیر به نفر اول
جایزه ۱۰ نفر برگزیده هیات داوران
لوح تقدیر و چاپ اثر در کتاب توسط نشر مرکز
جایزه ویژه هیات داوران
شرکت در یک ترم کارگاه داستاننویسی برای ۱۰ نفر برگزیده هیات داوران در موسسه فرهنگی هنری «این/جا»
شرایط شرکت در مسابقه داستان کوتاه هم به اینترتیب است:
داستانهای کوتاه باید به صورت تایپ شده در فرمتهای. doc. docx و. rtf در سامانه وبسایت جایزه ارغوان ثبت شود.
تکمیل فرم ثبتنام آنلاین الزامی است.
تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر ۳۰۰۰ کلمه است.
هر نویسنده تنها یک اثر میتواند ارسال کند.
در صورت کپیبرداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر حذف خواهد شد.
داستانهای مورد نظر نباید در مسابقات دیگر حایز رتبه شده و یا قبلا چاپ شده باشند.
داستانهای مورد نظر بهصورت همزمان در مسابقات دیگر ارایه نشده باشند.
شرکتکنندگان نباید کتاب چاپ شدهای در بخش داستان کوتاه و یا بلند چه به صورت فردی و یا گروهی داشته باشند.
متقاضیان میتوانند برای شرکت در مسابقه و دریافت آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به جایزه «ارغوان» و مراحل داوری را از طریق وبسایت جایزه ارغوان به نشانی www. jayezeharghavan. ir پیگیری کنند.