ایرج طهماسب با جناب خان به تلویزیون میآید
ویژه برنامه شب یلدای برنامه ۱۰۰۱ با اجرای هومن حاجی عبداللهی، با همراهی جناب خان و با حضور مهمان ویژه برنامه ایرج طهماسب، یکشنبه شب روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، فصل دوم برنامه ۱۰۰۱ به تهیه کنندگی فریدالدین نیکجو، کارگردانی مسعود سرافراز و با حضور جناب خان و اجرای هومن حاجی عبداللهی، از یلدای امسال روی آنتن شبکه نسیم میرود.
مهمان اصلی ویژه برنامه یلدا در فصل جدید برنامه ۱۰۰۱، ایرج طهماسب خواهد بود.
اما قسمت جالب توجه این ویژه برنامه، کنار هم قرار گرفتن چهرههایی است که هرکدام بخشی از حافظه جمعی مردم در حوزه نمایشهای عروسکی را شکل دادهاند.
ایرج طهماسب بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای تاریخ نمایش عروسکی ایران، با خلق یا همکاری در آثاری ماندگار چون «کلاهقرمزی» و «خونه مادربزرگه»، نقش مهمی در پیوند دادن چند نسل با تلویزیون و سینما داشته است.
در کنار او، محمد بحرانی صداپیشه و هنرمند با سابقه، با شخصیتپردازی متفاوت و بداهه پردازیهای خاص خودش در نقش طراح شخصیت «جنابخان» و مدیر هنری برنامه ۱۰۰۱، شخصیت جناب خان را به یکی از محبوبترین کاراکترهای سالهای اخیر ایران تبدیل کرده است.
اجرای این برنامه نیز بر عهده هومن حاجی عبداللهی است؛ هنرمندی که خود سابقهای قابلتوجه در حوزه نمایشهای عروسکی، از جمله چندین سال سابقه صداپیشگی کاراکتر پنگول را در کارنامه دارد و سالهاست که با تسلط بر ریتم اجرا و تعامل زنده، نقش فعالی در شکلگیری لحظات بداهه و زنده برنامههای مختلف ایفا میکند.
جمع این شخصیت ها این ویژه برنامه را به یک دورهمی جالب و کم سابقه از هنرمندان مطرح نمایش عروسکی ایران در سه جایگاه مجری، مهمان و جناب خان تبدیل کرده است.