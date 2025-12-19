به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، پخش سریال «بهار شیراز» ساخته حسن وارسته از شامگاه دوشنبه اول دی ماه ساعت ۲۱.۱۵ پخش خود را از شبکه دو سیما آغاز می‌کند.

این سریال که داستانش در شهر شیراز و در یک خانواده شیرازی روایت می‌شود، حکایت خانواده آقای نادر معدل و همسرش «پوران نظافت» است که در هر قسمت درگیر یک ماجرا شیرین و جذاب می‌شوند.

نقش «نادر معدل» را قربان نجفی و همسرش «پوران» را سودابه بیضایی بازی می‌کنند. این خانواده دارای دو دختر و دو پسر هستند که نقش دختر بزرگتر با نام «پریا» بر عهده ساره رشیدی است و نقش دختر کوچک با نام «منیژه» را ناهید استواری برعهده دارد. مجتبی خادمی در نقش «بیژن» و طاها زمردی در نقش «پویا» پسرهای بزرگ و کوچک این خانواده هستند و آیسا عاشوریان هم نقش «نورا» نقش نوه کوچک خانواده معدل را برعهده دارد.

مازیار مهرگان در نقش «اقبال عمومی» نقش داماد این خانواده را بازی می‌کند و واله داودنژاد هم در نقش مادر «اقبال» در این سریال حضور دارند. سام نوری هم ایفاگر نقش «شاهرخ خان» است.

نسرین در نکیسا در نقش «عمه نیره»، مجتبی فلاحی در نقش «کاظم» و میثاق جمشیدی در نقش «عرفان» دیگر کاراکترهای اصلی سریال «بهار شیراز» هستند.

سریال «بهار شیراز» از محصولات مرکز سیمرغ است که با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته برای پخش در شب‌های زمستان آماده پخش شده است.

