«استندآپ ابوطالب حسینی» از امشب ساعت ۲۰ در نمایش خانگی

برنامه «استندآپ ابوطالب حسینی» پخش خود را از امشب در فیلم نت آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، برنامه «استندآپ ابوطالب حسینی» از امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در پلتفرم فیلم نت منتشر می‌شود. این برنامه هر شنبه ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

برنامه «استندآپ ابوطالب حسینی» به تهیه‌کنندگی: رامبد جوان و استندآپ کمدینی: ابوطالب حسینی به زودی به طور اختصاصی از فیلم نت پخش می‌شود. این برنامه در ۱۳ قسمت با حضور ۵۰۰ تماشاگر ضبط شده است.

حسینی در دهه ۱۳۹۰ با استندآپ کمدی و حضور در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز کرد. او به‌ویژه به دلیل حضور در مسابقه «خنداننده شو» در برنامه «خندوانه» رامبد جوان در تلویزیون و اجرای استندآپ طنز مورد توجه قرار گرفت. او همچنین با برنامه‌های ورزشی و طنز خاصش در این حوزه شناخته می‌شود.

