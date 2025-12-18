خبرگزاری کار ایران
کاروان «سرباز وطن» بدرقه شد/ پنجمین فصل روایت حبیب در کنار شهدا

آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» فصل پنجم «روایت حبیب» در قطعه ۵۰ بهشت زهرا و در کنار مزار شهدا برگزار شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» از ساعت ۱۴ روز ۲۷ آذرماه در قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س) با حضور جمعیت زیادی از مردم شهیدپرور، خانواده‌های شهدا و چهره‌های هنری برگزار شد. 

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی کشورمان، رسما کار خود را آغاز کرد و در اولین برنامه که اجرای آن را راحله امینیان برعهده داشت گروه نمایش «شهر آشوب» نمایش «سرباز» را روی سن اجرا کردند.

پس از اجرای نمایش «سرباز» که به برهه‌هایی از زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره داشت و مورد استقبال حاضران در مراسم قرار گرفت، نوبت به احمد بابایی شاعر اهل بیت رسید تا چند بیتی را در رسای اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بخواند.

 در ادامه این رویداد نوبت به پخش مستند «قطعه ۴۲» رسید؛ قطعه‌ای کهشهدای جنگ ۱۲ روزه در آن آرام گرفته‌اند و سپس از شهلا غیاثوند همسر شهید جانباز ۷۰ درصد ایوب بلندی و مادر شهید محمد حسن بلندی از شهدای جنگ ۱۲ روزه دعوت شد تا روی سن حضور پیدا کنند و به سخنرانی بپردازند. 

پس از صحبت‌های همسر و مادر شهیدان بلندی، یادگار حاج قاسم سلیمانی؛ زینب سلیمانی نیز به جمع حاضران اضافه شد و سپس‌ نوبت به عبدالرضا حلالی رسید تا مدیحه‌سرایی کند.

 در دقایق پایانی مراسم نیز یاد و خاطره سردار حسین پورجعفری،‌ سرهنگ پاسدار شهروز مظفری‌نیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی و سروان پاسدار وحید زمانی‌نیا زنده نگاه داشته شد. اما این پایان برنامه نبود و در بخش دیگر از آذر طرقی مادر شهید مصطفی محمد میرزایی که در ۱۳ دی سال ۹۸ و هم‌زمان با حاج قاسم در یمن به شهادت رسیده است توسط دختر حاج قاسم‌ سلیمانی تقدیر به عمل آمد و نشان سرباز به وی اهدا شد.

آیتم پرچم ایران فصل پایانی این مراسم بود که توسط شهبازی به اجرا درآمد و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان با دستان مادر شهید محمد میرزایی به اهتزار درآمد.‌

آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» آغاز برنامه‌های «روایت حبیب» در استانهای مختلف کشور خواهد بود که به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و مکتب حاج قاسم سلیمانی ۲۷ آذرماه برگزار شد.

