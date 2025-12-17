برگزیدگان نخستین دوره جایزه امام خمینی (ره) معرفی شدند

به گزارش ایلنا، نخستین دوره جایزه امام خمینی (ره) عصر روز چهارشنبه در مراسمی با حضور مسعود پزشکیان، رییس جمهور و مقامات سیاسی و فرهنگی کشورهای گوناگون، برگزیدگان این دوره را معرفی کرد.

آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی از ایران، شخصیت سرآمد در حوزه نظری و عبدالملک حوثی از یمن، شخصیت سرآمد در حوزه عملی شناخته شدند.



برگزیدگان در بخش‌های دیگر از این قرار است:



آیت الله شیخ عیسی قاسم، از بحرین، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «عدالت طلبی، آزادیخواهی و دفاع از کرامت انسان»

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم زکزاکی از نیجریه، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «مردم گرایی و خدمت به محرومیان و مستضعفان»

شیخ غازی حنینه از لبنان، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «تقریب مذاهب اسلامی ، ترویج روحیه اخوت و تعامل با ادیان»

رشید بن عیسی از الجزائر شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «ترویج گفتمان امام (ره)»

مبینا موکر از بوسنی و سیده فاطمه طباطبایی از ایران، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «ترویج اخلاق ، عرقان و معنویت گرایی توحیدی»

محمد عزمی عبدالحمید از مالزی، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «استکبارستیزی، مقاومت و مبارزه با صهیونیزم و نژاد پرستی»

عبدالله ماناجیت از تایلند و یحیی فوزی از ایران شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «تبین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی»

سرگنی بابورین از روسیه، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی»

حجت الاسلام مهدی مهریزی از ایران، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور»

سید محمد صادق الهاشمی از عراق و حجت الاسلام و المسلمین کلب جواد نقوی از هند، شخصیت شایسته تقدیر در حوزه «ترویج اندیشه امام و انقلاب اسلامی»،



در حوزه نهادهای فعال برگزیدگان از این قرار است:



ابراهیم فرحات از لبنان، نماینده رسانه شایسته تقدیر «حوزه رسانه (شبکه المنار لبنان)»

مفتاح فوزی رحمت از اندونزی، نماینده موسسه شایسته تقدیر «بنیاد شهید مطهری»

علی اصغر کربلایی از هند، نماینده موسسه شایسته تقدیر «موسسه امام خمینی(ره) کارگیل»

حجت‌الاسلام عباس کاظمی از ترکیه، نماینده موسسه شایسته تقدیر «مؤسسه انتشاراتی کوثر»

