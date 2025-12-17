آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده دفاع مقدس و مقاومت در موزه ملی انقلاب اسلامی برگزار شد
آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده حوزه دفاع مقدس و مقاومت با حضور جمعی از مسئولین، مدیران و پژوهشگران این حوزه، با تأکید بر نقش بنیادین پژوهش در انتقال صحیح معارف دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده حوزه دفاع مقدس و مقاومت با حضور امیر سرتیپ «نبی سهرابی» جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، سردار سرتیپ دوم «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار سرتیپ دوم «عباس بایرامی» رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت، سرهنگ حمید حیدری رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهشهای دفاع مقدس، جمعی از اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه دفاع مقدس و مقاومت در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در ابتدای مراسم سردار امیریان با تاکید بر نقش محوری و زیربنایی پژوهش در انتقال معارف و دستاوردهای دفاع مقدس اظهار داشت: ما برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان، چارهای جز تربیت پژوهشگران جوان و باانگیزه نداریم و این راه باید تداوم یابد.
سردار امیریان با تقدیر از تلاشهای پژوهشگران تصریح کرد: سنگبنای تمام تولیدات در حوزه دفاع مقدس، بر کار پژوهشی استوار است.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پاسداری از معارف دفاع مقدس در برابر تحریف و فراموشی، خاطرنشان کرد: یکی از مطمئنترین راهها برای جلوگیری از این دو آفت، انجام پژوهشهای درست و دقیق توسط پژوهشگران این عرصه است.
وی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستاندرکاران کنگره شهدای البرز، موضوع دفاع مقدس را اولویت اول برای انتقال به جوانان و نوجوانان دانست و گفت: باید زبان این نسل را بشناسیم و بر اساس آن، تولیداتی داشته باشیم که بتواند به نسلهای بعدی نیز منتقل شود.
در ادامه امیر سرتیپ «نبی سهرابی» جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه زیربنای هر تولیدی، پژوهش است، اظهار داشت: زیربنای تولید در حوزه دفاع مقدس و مقاومت نیز، پژوهش در حوزه دفاع مقدس هشتساله و همچنین مقاومت منطقه است. ما با وجود پژوهشگران مجرب در این حوزه، نیاز به تربیت پژوهشگران جوان نیز داریم.
امیر سرتیپ سهرابی خطاب به پیشکسوتان حاضر در این مراسم گفت: شما پژوهشگران عزیز باید پژوهشگران جوان را تشویق و ترغیب کنید تا در این حوزه تلاش، کوشش و ورود کنند. ما نیاز داریم جوانان مان را به حوزه پژوهش در موضوع دفاع مقدس، مقاومت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ترغیب کنیم.
وی ادامه داد: برای اینکه مشابه آنچه در دفاع مقدس ممکن رخ داد و سالها گذشت و نتوانستیم اسناد را به صورت کامل و پژوهشها را به صورت جامع داشته باشیم غلفت نکنیم، بلافاصله پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس موظف شد اسناد، مدارک و وقایع این جنگ را جمعآوری، مستند و روزشمار آن را تهیه کند.
امیر سرتیپ سهرابی ادامه داد: این تصمیم از تیرماه امسال گرفته شد و از مردادماه جلسات قرارگاه عملیاتی جمعآوری اسناد و مدارک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس را برگزار کردیم.
وی افزود: این جلسات با مشارکت بخشهای مختلف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، نیروهای مسلح و نهادهای کشوری برگزار شده و ۷۰ درصد اسناد و مدارک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جمعآوری شده است. این اسناد شامل بخشهای جنگی، عملیاتی، خدماتی، مردمی، شهدا، بخشهای خارج از کشور، فرماندهی، خدماترسانی داخلی، تداوم پایداری و سایر موضوعات است.
امیر سرتیپ سهرابی از تشکیل تیم مجرب برای تدوین روزشمار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد و افزود: این تیم هماکنون کار تنظیم و تدوین این اسناد و اطلاعات بسیار گسترده را آغاز کرده است تا انشاءالله با تهیه روزشمار، بتوانیم روایت درست و مستندی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه و از تحریف وقایع آن توسط دشمنان جلوگیری کنیم. این روایت برای مردم عزیز، پژوهشگران و نویسندگان خواهد بود.
وی با تأکید مجدد بر تقدیر از پژوهشگران و هموار کردن راه برای تربیت نسل جوان پژوهشگر، گفت: پیشکسوتان و پژوهشگران عزیز هرگونه نظر، اطلاع، سند، مدرک یا ایدهای در مورد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دارند، به سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس ارائه دهند تا در تدوین این روزشمار مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه سرهنگ حمید حیدری رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهشهای دفاع مقدس اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت از آذرماه سال ۱۴۰۲ به عنوان یک درس عمومی الزامی در جدول دروس تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور قرار گرفته است.
سرهنگ حیدری ادامه داد: درس دو واحدی دفاع مقدس از سالهای ۸۶ و ۸۷ به همت سرلشکر شهید احمد سوداگر آغاز شد و تا سال ۱۴۰۲ بهصورت اختیاری ارائه میشد؛ اما از امسال همه دانشجویان موظف به گذراندن آن هستند.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهشهای دفاع مقدس افزود: تاکنون ۳ هزار و ۸۰۰ کلاس آموزشی در سراسر کشور برگزار شده و ۱۶۰ هزار دانشجو این درس را گذراندهاند. همچنین بیش از ۲هزار و ۱۲ استاد پیشکسوت و متخصص در ارائه این درسها همکاری داشتهاند.
وی گفت: همچنین کارگروه متن و محتوا با حضور اساتید مجرب دانشگاهی در حال تدوین سرفصلها و زیر فصلهای جدید با محوریت مقاومت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است تا محتوای آموزشی نهایی از مهرماه ۱۴۰۵ در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
سرهنگ حیدری تصریح کرد: در کنار درس عمومی، درسهای تخصصی دفاع مقدس نیز در قالب نظام موضوعات دانشگاهی طراحی شده و تاکنون ۱۶ جلد از این مجموعه با محوریت دانشگاه آزاد و با یاد شهید دکتر تهرانچی رونمایی شده است.
وی در ادامه همچنین از طراحی سامانه جامع پژوهشهای دفاع مقدس و مقاومت خبر داد و گفت: قرار است این سامانه در دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد تا پژوهشگران کشور بتوانند به نتایج بیش از ۹۴۳ پروژه تحقیقاتی کاربردی انجامشده در این حوزه دسترسی داشته باشند.
سرهنگ حیدری یادآور شد: نمایشگاه پروژههای مطالعاتی دفاع مقدس که در شهریور ۱۴۰۱ مورد بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت، زیرساختی فرهنگی و تاریخی مهم برای توسعه دانش مقاومت در کشور محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به انتشار فصلنامه پژوهشی دفاع مقدس گفت: فصلنامه پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش بنیاد تاکنون چهار شماره منتشر کرده و در مرحله دریافت رتبه علمی از معاونت پژوهشی وزارت علوم قرار دارد. این فصلنامه بستر مناسبی برای انتشار مقالات تخصصی اساتید و پژوهشگران جوان در حوزه دفاع مقدس خواهد بود.
سرهنگ حیدری در پایان تأکید کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دست یاری به سوی همه دانشگاهیان و پژوهشگران دراز میکند تا با همافزایی علمی، بتوانیم مفاهیم بلند دفاع مقدس و مقاومت را به بهترین شکل به نسل آینده منتقل کنیم.
در این مراسم از کتاب های «من هنور ایستادهام» شامل رازهای ناگفته جبهه و جنگ از زبان جانباز مصطفی باغبانی که به همت کانون بازنشستگان فراجا و به قلم علی رحیمی منتشر شده و «آواز پرواز» به قلم حسن و حسین شیردل از تازه های نشر سرو که به خاطرات خلبان های هوانیروز در دوران دفاع مقدس می پردازد؛ رونمایی شد.
همچنین در این مراسم از تندیس شهید هوشنگ وحیددستجردی رئیس شهربانی وقت در زمان فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ رونمایی شد. سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی در فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ که شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر حضور داشتتند، به شدت زخمی شد و شش روز بعد (یعنی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰) بر اثر جراحات وارده شده، به درجه رفیع شهادت مفتخر شد و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تجلیل از پژوهشگران برگزیده و جمعی از خانواده های معظم شهدای جنگ 12 روزه حسن ختام این برنامه بود.