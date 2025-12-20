معاون میراث فرهنگی استان گلستان:
جشنواره اقوام ایرانی؛ میعادگاه اقوام و هنرها در گردشگری ایران است
هفدهمین دوره جشنواره فرهنگ اقوام ایرانی در استان گلستان با هدف احیای هنرهای در خطر فراموشی، میزبانی از کشورهای همسایه و معرفی ظرفیتهای بینظیر ۲۲ قوم ساکن این خطه، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید عمرانی (معاون میراث فرهنگی استان گلستان) جشنواره فرهنگ اقوام ایرانی را که نزدیک به دو دهه است در این استان برگزار می شود، فرصتی بیبدیل برای رونق گردشگری و تبادل فرهنگی دانست و از استقبال چشمگیر گردشگران در شبهای نخست خبر داد.
حمید عمرانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، بر اهمیت برگزاری جشنواره اقوام ایرانی در گلستان تأکید کرد و گفت: استان گلستان با وجود وسعت کم، آینهای از تنوع فرهنگی ایران است. ترکمنها، بلوچها، سیستانیها، قوم کتول، مازندرانیها و خراسانیها قرنهاست در این استان در کنار هم زندگی مسالمتآمیز دارند.
به گفته وی، هدف اصلی از برگزاری این دوره، معرفی و احیای هنرها و فرهنگهای بومی این اقوام و ایجاد بستری برای گفتوگوی میانفرهنگی و همدلی بیشتر است.
جشنواره هفدهم فرهنگ اقوام ایرانی در گلستان با حضور کشورهای همسایه برگزار شد. عمرانی درباره حضور سه کشور مهم همسایه در این رویداد گفت: میزبان هیئتهایی از تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در جشنواره این دوره بودیم و این حضور، فرصت بود برای معرفی استان گلستان به عنوان یک مقصد فرهنگی و تقویت پیوندهای تاریخی منطقه.
موتور محرک گردشگری و اقتصاد محلی
معاون میراث فرهنگی گلستان با ارائه آمار قابل توجهی از بازدیدکنندگان، به تأثیر مستقیم این جشنواره بر صنعت گردشگری استان اشاره کرد: بر اساس آمارهای اولیه، تنها در سه شب آغازین شاهد حضور حدود ۱۵ هزار گردشگر شبانه از استانهای مختلف از جمله مازندران، سمنان، خراسان و حتی استانهای دورتر بودهایم.
وی افزود: این رویداد با تمرکز بر سه محور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به رونق کسبوکارهای محلی و معرفی محصولات بومی نیز کمک میکند.
عمرانی به غنای برنامههای جنبی این دوره نیز پرداخت و گفت: این جشنواره تنها به نمایش غرفهها محدود نبود. ما شبهای موسیقی اصیل محلی، نمایش زندگی و آداب روستایی و برنامههای ویژهای داشتیم. از جمله برنامههای علمی این رویداد، میتوان به نشست تخصصی با موضوع «احیای فن ساخت شمشیرآبی» اشاره کرد که با حضور استادان دانشگاه برگزار شد.
به گفته وی، شمشیرآبی یک هنر رزمی-بومی در حال فراموشی است که نیازمند توجه و ثبت فوری است. همچنین، نشست دیگری با محوریت «گردشگری هوشمند» برای بهرهگیری از فناوری در توسعه این صنعت در استان برگزار شد.
ثبت یک برند و چشمانداز آینده
حمید عمرانی در پایان با بیان اینکه این جشنواره طی نزدیک به ۲۰ سال به یک برند تثبیتشده در سطح کشور تبدیل شده است، چشمانداز آینده آن را اینگونه ترسیم کرد: ما در حال مستندسازی و جمعآوری دادههای کاملی از این دوره و دورههای گذشته هستیم تا مسیر توسعه آن را هوشمندانهتر طی کنیم. آرزو داریم این جشنواره به یک نمایشگاه دائمی و مقصد ثابت فرهنگی تبدیل شود که برای تمامی پژوهشگران، گردشگران و علاقهمندان به فرهنگ ایران زمین مفید و جذاب باشد.