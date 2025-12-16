در بهار آینده؛
افتتاح فاز نخست موزه روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق
موزه میراث روستایی گلستان در ۵۰ هکتار از پارک ۶۵۰ هکتاری قرق در بستر جنگل های هیرکانی درحال احداث است. شکل گیری دهکدهای فرهنگی که در آن، بناهای تاریخی روستاهای سراسر استان با حفظ اصالت و از طریق فرآیندهای مهندسی دقیق بازآفرینی میشود. وزیر میراثفرهنگی تاکید کرد: قُرُق امروز نماد توسعه مبتنی بر مطالعه، احترام به محیطزیست و بهرهبرداری مسئولانه از طبیعت است.
بهگزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، در جریان سفر استانی به گلستان و در حاشیه بازدید از موزه میراث روستایی و پارک جنگلی قُرُق، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گلستان جایگاهی ممتاز در جغرافیای فرهنگی و طبیعی ایران دارد، اظهار کرد: گلستان برای من، بر اساس تجربه سفرهای میدانی و گفتوگوی مستقیم با مردم و مدیران، به مثابه خورشیدی است که در ایرانزمین میدرخشد؛ هم نور میبخشد و هم حرارت.
وی با اشاره به انسجام شکلگرفته در مدیریت استان افزود: مدیریت استان، نمایندگان، روحانیت معزز و اقوام مختلف گلستان به یک فهم مشترک و تصمیم راهبردی رسیدهاند؛ کنار گذاشتن حواشی و تمرکز کامل بر توسعه. این تصمیم، تصمیمی درست، عاقلانه و آیندهساز است و نتایج آن در آیندهای نزدیک بهوضوح نمایان خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به پروژه بزرگ پارک ۶۵۰ هکتاری قُرُق در بستر جنگلهای ثبتجهانیشده هیرکانی تصریح کرد: قُرُق امروز نماد توسعه مبتنی بر مطالعه، احترام به محیطزیست و بهرهبرداری مسئولانه از طبیعت است. این مجموعه، بیتردید یکی از بزرگترین و زیباترین پارکهای جنگلی ایران خواهد بود.
صالحیامیری با تشریح ابعاد موزه میراث روستایی گلستان گفت: در ۵۰ هکتار از این پارک، دهکدهای فرهنگی در حال شکلگیری است که در آن، بناهای تاریخی روستاهای سراسر استان با حفظ اصالت و از طریق فرآیندهای مهندسی دقیق بازآفرینی میشود. تاکنون ۶ بنای روستایی احداث شده و طبق برنامهریزی انجامشده، فاز نخست این مجموعه تا نوروز یا نهایتاً پایان بهار آینده افتتاح خواهد شد.
وی با دعوت از مردم ایران برای بازدید از این مجموعه افزود: در بیش از ۷۰ سفر استانی که در سراسر کشور داشتهام، با اطمینان میگویم گلستان قصهای متفاوت دارد. این جغرافیا یکی از زیباترین نقاط طبیعی ایران است و بازدید از پارک جنگلی قُرُق را به همه هموطنان، بهویژه مسافران نوروزی و زائران مسیر مشهد مقدس، توصیه میکنم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به افق بهرهبرداری کامل پروژه خاطرنشان کرد: طبق اعلام شهردار، این مجموعه تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل خواهد رسید و به یکی از کانونهای اصلی گردشگری شمال کشور تبدیل میشود.
صالحیامیری در ادامه با قدردانی از رسانه ملی گفت: از صداوسیما انتظار داریم با انعکاس گستردهتر و حرفهایتر، این ظرفیتهای کمنظیر را به مردم ایران و مخاطبان جهانی معرفی کند.
وی افزود: در وزارت میراثفرهنگی، برنامه معرفی جاذبههای ایران به زبانهای مختلف دنیا در دستور کار است و گلستان، بهویژه پارک جنگلی قُرُق، یکی از محورهای اصلی این معرفی خواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین به دیگر پروژههای مهم استان اشاره کرد و گفت: در موضوع آشوراده، با مصوبه دولت و با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی، گردشگری پایدار در دستور کار قرار دارد؛ بدون ایجاد سازههای سنگین و با حفظ اصالت طبیعی. همزمان، مرمت بناهای تاریخی این منطقه نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
وی درباره دیوار تاریخی گرگان تصریح کرد: این اثر فاخر، ظرفیتی راهبردی برای هویتبخشی نوین به استان گلستان و ایران دارد. کاوشهای علمی آغاز شده و هدف نهایی، ثبتجهانی این میراث ارزشمند است.
صالحیامیری با اشاره به راهبرد کلان وزارتخانه افزود: حضور میدانی مدیران ارشد، بخشی از سیاست ما برای شناخت دقیق مسائل و تصمیمسازی مبتنی بر واقعیتهای محلی است.
وی در پایان با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه قُرُق گفت: برای تکمیل این مجموعه و زیرساختهای آن، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که با همراهی استاندار و نمایندگان استان، تأمین آن را متعهد شدهایم.
وزیر میراثفرهنگی در پایان از مجموعه مدیریتی استان قدردانی کرد و گفت: استاندار، نمایندگان، فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران گلستان با عبور از حاشیهها، توسعه را اولویت قرار دادهاند و این سرمایهای ارزشمند برای آینده استان است. امیدوارم بتوانم گزارشی شایسته از این روند رو به رشد به دولت و رئیسجمهور ارائه دهم.