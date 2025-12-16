به گزارش ایلنا، «بزم پادشاه پروانه» نوشته سینا سلیمی به کارگردانی امیرحسین سرخیان از فردا، ۲۶ آذرماه، هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۵۰ دقیقه میزبان علاقه‌مندان است.

مهدی سفاری، سارا فعلی، ریحانه قزوینی، یاسمن جرجانی، رویا هاشمی، کوروش گلبازگیر، بهروز لسانی، حسین داودی، هانیه اخطاری، بهار باقریان، سپهر قادری، اکتای پارسا بازیگران این تئاتر هستند.

«بزم پادشاه پروانه» سفر دو طبیعت گرد به جنگلی خیالی را روایت می‌کند که به جهان کابوس‌وار امپراطوری پادشاه پروانه وارد می‌شوند.

نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادی‌پور، به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادی‌پور و تهیه‌کنندگی داود نامور تا ۵ دی‌ماه ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ دقیقه اجرا می‌شود. این نمایش به مناسبت شب یلدا شنبه ۲۹ آذر نیز روی صحنه خواهد رفت.

وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدی فر، محسن بیده، محمدرضا بهشتیان، شاهین زوار و محسن زرآبادی‌پور در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

گفتنی است این نمایش با استقبال مخاطبان روبرو شد و تمام اجراهای آن سولداوت شده است.

نمایش «سلول» داستان دو سرباز زندان را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.

همچنین اجرای نمایش «باکارا» به کارگردانی علی اصغری تا ۲۰ دی ماه در عمارت نوفل‌لوشاتو ادامه دارد.

نمایش «ماهرخ» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل حاجی‌علی‌خانی و نمایش «رویای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز با ترجمه حمید سمندریان و به کارگردانی علی حضرتی نیز دی ماه روی صحنه خواهند رفت.

علاقمندان برای تهیه بلیت نمایش‌های روی صحنه در عمارت نوفل‌لوشاتو می‌توانند به سایت تیوال به نشانی tiwall. com/nofelloshato مراجعه کنند.

انتهای پیام/