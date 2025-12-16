به گزارش ایلنا، نمایش «همای» به کارگردانی ابراهیم رهگذر از ۳ دی‌ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

در این نمایش که کارگاه هنرهای نمایشی بداهه تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارد، بازیگران: حنا فتح‌الله، جواد امیدی، نازنین ادیب، زهرا امینی، مانی گل‌محمدی، روزبه دانشیان، عرشیا کرمی، عرفان صدرمحمدی، هلن میرزاپور، کیمیا زمانی، امیرعباس میرحسینی و حسین صالحی ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است:

هما ایرانی دختری است که ده سال تلاش کرده تا نمایشینامه‌ای را که دوست دارد بر صحنه ببرد.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: سرپرست گروه کارگردانی: امیرعباس میرحسینی، گروه کارگردانی: آرتین جمشیدی. ارشیا زنجانی، طراح لباس و اجرای لباس: مونا حسینی، طراح عروسک و ساخت عروسک: نگار حاتمی، مرجان پاکدامن، طراح نور: نازنین ادیب، مشاور: مریم رودبارانی، گریم: درسا رجلانی، موسیقی: علی سینا رضانیا، طراح پوستر: دانیال رحیمی کاشانی، تیزر: محمد چراغی، مجتبی چراغی، کوروش خدیوی، عکاس: مجید محبوبی راد، موشن گرافی: عرشیا کرمی

