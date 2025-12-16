خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «هُمای» روی صحنه می‌رود/ مصائب یک کارگردان زن

نمایش «هُمای» روی صحنه می‌رود/ مصائب یک کارگردان زن
کد خبر : 1728677
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «همای» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم رهگذر از سوم دی‌ماه روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «همای» به کارگردانی ابراهیم رهگذر از ۳ دی‌ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. 

در این نمایش که کارگاه هنرهای نمایشی بداهه تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارد، بازیگران:  حنا فتح‌الله، جواد امیدی، نازنین ادیب، زهرا امینی، مانی گل‌محمدی، روزبه دانشیان، عرشیا کرمی، عرفان صدرمحمدی، هلن میرزاپور، کیمیا زمانی، امیرعباس میرحسینی و حسین صالحی ایفای نقش می‌کنند. 

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: 

هما ایرانی دختری است که ده سال تلاش کرده تا نمایشینامه‌ای را که دوست دارد بر صحنه ببرد. 

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: سرپرست گروه کارگردانی: امیرعباس میرحسینی، گروه کارگردانی: آرتین جمشیدی. ارشیا زنجانی، طراح لباس و اجرای لباس: مونا حسینی، طراح عروسک و ساخت عروسک: نگار حاتمی، مرجان پاکدامن، طراح نور: نازنین ادیب، مشاور: مریم رودبارانی، گریم: درسا رجلانی، موسیقی: علی سینا رضانیا، طراح پوستر: دانیال رحیمی کاشانی، تیزر: محمد چراغی، مجتبی چراغی، کوروش خدیوی، عکاس: مجید محبوبی راد، موشن گرافی: عرشیا کرمی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری