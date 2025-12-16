اعلام نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت»
نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت» اعلام شد.
به گزارش ایلنا، نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :
«بازگشت گور ایرانی» - با سرمایه گذاری مرکز سیمرغ
«رویای ناتمام» - با سرمایهگذاری سازمان سینمایی سوره
سهیل- با سرمایهگذاری وحید فرجی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
«کابوک»- با سرمایهگذاری جعفر صادقی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
«مشتزنی در رینگ ترجمه» - با سرمایهگذاری آریان عطارپور و سرمایهگذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز سه شنبه 25 آذرماه برگزار میشود.