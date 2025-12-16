اعلام نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت»

به گزارش ایلنا، نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :



«بازگشت گور ایرانی» - با سرمایه گذاری مرکز سیمرغ

«رویای ناتمام» - با سرمایه‌گذاری سازمان سینمایی سوره

سهیل- با سرمایه‌گذاری وحید فرجی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«کابوک»- با سرمایه‌گذاری جعفر صادقی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«مشت‌زنی در رینگ ترجمه» - با سرمایه‌گذاری آریان عطارپور و سرمایه‌گذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز سه شنبه 25 آذرماه برگزار می‌شود.

