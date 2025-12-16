خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت»

اعلام نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت»
کد خبر : 1728645
لینک کوتاه کپی شد.

نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت» اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :

«بازگشت گور ایرانی» - با سرمایه گذاری مرکز سیمرغ
«رویای ناتمام» - با سرمایه‌گذاری سازمان سینمایی سوره
سهیل- با سرمایه‌گذاری وحید فرجی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
«کابوک»- با سرمایه‌گذاری جعفر صادقی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
«مشت‌زنی در رینگ ترجمه» - با سرمایه‌گذاری آریان عطارپور و سرمایه‌گذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز سه شنبه 25 آذرماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری