به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ترحیم کامران فانی، نویسنده، مترجم و کتابدار درگذشته، صبح امروز سه‌شنبه در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد. در این مراسم اعضای فرهنگستان زبان فارسی و جمعی از همکاران و دوستداران او حضور داشتند.

احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامرضا امیرخانی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کاظم موسوی بجنوردی، مدیر دایره المعارف بزرگ اسلامی, علی درستکار، مجری تلویزیون و چهره فرهنگی، عبدالکریم جربزه‌دار، مدیر نشر اساطیر و جمعی از اهل فرهنگ و اساتید در این مراسم حضور داشته و سهیل محمودی، شاعر و ادیب اجرای برنامه را بر عهده داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم حضور یافته و به کامران فانی ادای دین کرد. برای این مراسم؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نیز پیام تسلیتی ارسال کرد.

فانی در همه حوزه‌ها عالی و تحسین‌برانگیز بود

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: افرادی که کارکردهای متفاوت دارند، در همه بخش‌ها عملکرد یکسان ندارند اما کامران فانی یک مولف، پژوهشگر ویراستار، مدیر و سرپرست دانشنامه و ویراستار بود و در هیچ بخشی نمره‌اش متوسط نبود.

او افزود: انرژی زیادی نیاز است که فردی در همه کارکردها نمره خوبی بگیرد اما فانی در این حوزه‌ها ممتاز بود. به عنوان یک ویراستار، بخش مهمی از میراث او در ویرایش باقی است، در همین جایی که در آن حضور داریم به عنوان کتابدار کار کرده و او حتی موسس برخی حوزه‌ها در کتابداری فارسی بوده است.

صالحی ادامه داد: این ممتاز بودن و متوسط نبودن در هیچ حوزه‌ای ویژگی برجسته او بود و کمتر نظیر او را در قرون معاصر و سال‌های اخیر داریم.

وزیر فرهنگ گفت: کارهای فانی برای ورود در حوزه‌های مختلف متوسط نبود و در هر حوزه‌ای که می‌نوشت یا صحبت می‌کرد، خوب به بالا بود و این بسیار ارزشمند است. ویژگی مهم دیگر او فضیلت‌های اخلاقی است که در محفل به آن اشاره شد. آرزو می‌کنم راه او پرافتخار باشد.

همه به فضیلت او معترف هستند

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان فارسی در این مراسم گفت: فانی یک خادم کتاب بود. همه به فضیلت او معترف هستند.

او افزود: فانی یک کتابدار، کتابشناس و بیش از همه کتابخوان بود. کثرت کتاب‌هایی که او خوانده بود باعث دوستانش که همگی کتاب‌خوان بودند بود.

حداد عادل گفت: او در تدوین دانشنامه تشیع نیز مشارکت داشت. فانی بی‌اعتنا به مال دنیا بود و پرخوان و کم‌سخن بود، متواضع و فروتن بود. کم‌گوی و گزیده گوی بود.

او افزود: او مرا یاد فیلم فارنهایت ۴۵۱ می‌انداخت که در پی حکم حکومت برای ازبین بردن کتاب‌ها هریک از شهروندان تصمیم گرفتند یک کتاب را از بر کنند. فانی به گونه‌ای کتاب می‌خواند که گویی قرار است کتاب‌ها از میان بروند.

رئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی تاکید کرد: ۳ ماه پیش به من زنگ زدند و گفتند که فانی را اقوامش در یک خانه سالمندان در کرج بستری کرده‌اند و شرایط نامناسبی دارد. بلافاصله دست به کار شدم و به دلیل شرایط جسمانی او را به بیمارستان سینا منتقل کردیم اما کار از کار گذشته بود. عده‌ای فقط دوست دارند حاشیه بسازند.

او افزود: فانی ستون کتابداری نوین در ایران بود. عشق او به کتاب یادآور نگرانی است که اکنون از گسترش وسایل ارتباط نوین داریم. اکنون همه با تلفن همراه مشغولند و شبکه‌های اجتماعی فرصت مطالعه عمیق و مفصل را گرفته است.

فانی خادم کتاب بود

احمد مسجدجامعی نیز در ادامه این نشست به جوانمردی فانی اشاره کرده و گفت: فانی در ویرایش، تدوین و نگارش بسیاری از کتاب‌ها نقش داشت اما علاقه‌ای به شهرت و نام‌آوری نداشت. برای همین در بسیاری از کتاب‌ها نام او ذکر نشده است.

او افزود: در زمان وزارتم، جایزه‌ای ادبی تحت عنوان خادم کتاب طراحی کردم که ایده آن از کامران فانی آمده بود. فانی نخستین جایزه ادبی خود را از خادم کتاب گرفت. او به راستی خادم کتاب بود.

مسجدجامعی افزود: فانی دایرةالمعارف زنده بود. در نگارش بسیاری از دایرةالمعارف‌ها نیز نقش داشت. او بسیار جوانمرد بود. اگر کسی پروژه‌ای که فانی در حال نگارش بود را آغاز می‌کرد، فانی اجازه می‌داد پروژه به نام او ثبت شود و خود را کنار می‌کشید.

فانی ناگهان ارتباط خود را با دنیای بیرون قطع کرد

غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در این مراسم گفت: کامران فانی بعد از بازنشستگی نیز سه‌شنبه‌ها به کتابخانه ملی می‌آمد و فهرست نویسان را راهنمایی می‌کرد.

او افزود: فانی تا سال ۹۷ همواره در کتابخانه ملی حضور داشت اما ناگهان ارتباط خود را با دنیای بیرون قطع کرد. در سال ۹۹ ارتباط او به طور کامل قطع شد. حتی یکبار به منزل او رفتم اما موفق نشدم او را ببینم.

امیرخانی گفت: فانی نقشی انکارنشدنی در فهرست‌نویسی داشته و همواره کتابداران را راهنمایی می‌کرد.

انتهای پیام/