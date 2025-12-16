فراخوان مسابقه طراحی و نقاشی «من نگهبان آب هستم»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، متن فراخوان به شرح زیر است:

شرایط و ضوابط

- شرکت در این مسابقه برای کلیه هنرمندان از هر رده سنی به طور انفرادی آزاد است.

- آثار گروهی و کارگاهی در مسابقه پذیرفته نمی‌شوند.

- نسخه دیجیتالی آثار باید با فرمت jpeg از طریق ایمیل ارسال شود. (نسخه‌هایی که به صورت دیجیتال خلق شده در اندازه اصلی آن ارسال شود)

- نسخه چاپ شده آثار روی کاغذ در قطع A۳ یاَA۴ چاپ و قاب شده به دبیرخانه ارسال شود.

- در صورت استفاده از هوش مصنوعی در خلق اثر، شرکت کننده باید موضوع را به دبیرخانه اعلام کند.

- شرکت کنندگان باید از طریق فرم آنلاین ثبت نام کنند و تعهد نامه مبنی بر اصالت اثر اجازه چاپ، توزیع و نمایش را امضا و ارسال کنند.

- کلیه آثار باید تا آخر وقت اداری، شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ به ایمیل دبیرخانه مسابقه ارسال شوند.

طرح‌هایی که پس از پایان مدت تعیین‌شده یا با اطلاعات درخواستی ناقص ارسال شود در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

داوری و جوایز

آثار ارسالی توسط هیات داوران انتخاب می‌شوند و نتایح داوری در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴اعلام خواهد شد.

ضمن تقدیر از برگزیدگان به سه اثر برگزیده جوایزی اهدا می‌شود.

نمایش آثار

آثار منتخب ضمن انتشار در فضاهای مجازی پویش «من نگهبان آب هستم» در نمایشگاهی درتاریخ ۲۸ و ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ در گالری مرتضی ممیز خانه هنرمندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

کلیه آثار با نشان سه خانه و همچنیین ذکر نام هنرمند چاپ و منتشر می‌شوند.

راه‌های ارتباطی

شماره‌های تماس دبیرخانه: ۰۹۳۹۷۶۹۶۵۲۴-۷۷۶۵۰۰۸۸

نشانی ایمیل: neghban_ab. khanecinema@outlook. com

نشاتی دبیرخانه: خیابان بهار جنوبی کوچه سمنان پلاک ۲۹ کد پستی ۱۵۶۱۷۳۷۵۱۱

نشانی تارنما: https://www.khanehcinema.ir

