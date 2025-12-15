مخاطبان درباره اجرای ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی چه نظری دارند؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، مخاطبان نخستین اجرای ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی به سرپرستی مهمان علی بهرامی‌فرد و خوانندگی مهمان مجتبی عسگری با عنوان «راهی بزن»، با شرکت در نظرسنجی پس از اجرا، نظرات خود را اعلام کردند.

در این نظرسنجی مخاطبان اجرا را از منظر کیفیت هنری، کیفیت قطعات انتخابی، توانایی سرپرست گروه، مهارت نوازندگان، تبلیغات پیش از اجرا، نحوه خدمات‌رسانی، راهنمایان، کیفیت نورپردازی و صدابرداری، تناسب قیمت بلیت با کیفیت برنامه، فرآیند خرید بلیت، دسترسی به اطلاعات اجرا و تهویه سالن بررسی کردند.

در بحث اجرا، ۷۹ درصد کاربران آن را «عالی»، ۱۶ درصد «خوب» و ۵ درصد «متوسط» ارزیابی کردند.

توانایی سرپرست گروه نیز از نظر ۹۰ درصد کاربران «عالی» و ۱۰ درصد «خوب» بوده است. ۸۴ درصد مخاطبان قطعات انتخابی ارکستر را «عالی»، ۱۱ درصد «خوب» و ۵ درصد «متوسط» دانستند.

توانایی خواننده اجرا از نظر ۹۰ درصد مخاطبان «عالی» و از نظر ۱۰ درصد «خوب» بوده است. همچنین مهارت نوازندگان ارکستر از نظر ۸۵ درصد کابران «عالی»، از نظر ۵ درصد «خوب» و از نظر ۱۰ درصد «متوسط» بوده است.

در بحث خدمات‌رسانی نیز ۷۵ درصد کاربران نحوه خدمات‌رسانی را «عالی»، ۱۵ درصد «خوب» و ۱۰ درصد "متوسط ارزیابی کردند.

همچنین مخاطبان سهولت دسترسی به سایت و فرآیند خرید بلیت اجرا را ارزیابی کرده و ۶۰ درصد آن را «عالی»، ۳۰ درصد «خوب» و ۱۰ درصد «متوسط» دانستند. تناسب قیمت بلیت با کیفیت برنامه نیز از نظر ۵۵ درصد کابران «عالی»، ۳۵ درصد «خوب» و ۱۰ درصد «متوسط» بوده است.

در این نظرسنجی در موضوع کیفیت نورپردازی و صدابرداری سالن نیز از کاربران سوال شده بود که در بحث نور، ۵۵ درصد آن را «عالی»، ۳۹ درصد «خوب»، ۵ درصد «متوسط» و ۱ درصد «بد» دانسته‌اند.

همچنین کیفیت صدای سالن نیز از نظر ۶۵ درصد «عالی»، ۱۰ درصد «خوب»، ۱۰ درصد «متوسط» و ۱۵ درصد «بد» بوده است.

در مورد دسترسی به اطلاعات اجرا نیز، ۷۵ درصد کاربران آن را «عالی»، ۲۰ درصد «خوب» و ۵ درصد «بد» ارزیابی کرده اند.

۵۵ درصد مخاطبان شرکت کننده در این نظرسنجی، انتظامات مجموعه را «عالی» ارزیابی کرده اند، ۲۰ درصد نیز همکاران انتظامات را «خوب»، ۱۵ درصد «متوسط»، ۵ درصد «بد» و ۵ درصد «خیلی بد» دانسته اند؛ این درحالی است که راهنمایان سالن از ۵۰ درصد کاربران امتیاز «عالی»، از ۲۵ درصد «خوب»، از ۱۵ درصد «متوسط» و از ۱۰ درصد «خیلی بد» گرفته اند.

در مجموع ۵۵ درصد کاربران نظم سالن را «عالی»، ۲۵ درصد «خوب»، ۱۵ درصد «متوسط» و ۵ درصد آن را «بد» دانسته‌اند.

کاربران در این نظرسنجی تهویه هوای سالن را نیز مورد ارزیابی قرارداده و ۶۰ درصد به آن نمره «عالی»، ۳۵ درصد «خوب» و ۵ درصد «خیلی بد» داده‌اند.

در پایان این نظرسنجی تمامی کاربران ابراز تمایل به شرکت در برنامه‌های آتی ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی داشته‌اند.

از نکات قابل توجه در نظرسنجی صورت گرفته، ارائه نظرات توصیفی توسط مخاطبان بود که این امر قطعاً بنیاد رودکی را در افزایش کیفیت اجراها یاری می‌کند. درج اشعار قطعات در بروشور اطلاعات اجرا و افزایش تایم تکنوازی برای هر ساز جمله پیشنهادات مخاطبان بود.

همچنین افزایش کیفیت صدای سالن و بهبود سیستم تهویه سالن، به حداقل رساندن تردد از درب‌های سالن در زمان اجرا، برخورد انتظامات و افزایش امکانات داخل سرویس‌های بهداشتی از جمله مواردی بود که کاربران برای افزایش رضایتمندی از اجراهای آینده ارکستر مطرح کرده بودند.

