خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار شماره تازه نشریه «سرو»

انتشار شماره تازه نشریه «سرو»
کد خبر : 1726586
لینک کوتاه کپی شد.

هفتاد ونهمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «ایستادگی مرجعیت در برابر استعمار» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هفتاد ونهمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «ایستادگی مرجعیت در برابر استعمار» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد. 

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان»، «راهیان» و «ترجمان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است. 

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم مهدی امیریان با تیتر «استعمار فرانو و جهاد تبیین» منتشر شده است. 

در ادامه به موضوعاتی همچون مروری بر سخنان دکتر علی لاریجانی در همایش ما و غرب در آراء و اندیشه رهبر معظم انقلاب با عنوان «غرب و ایران مستقل مقتدر»، گفت‌وگو با حجت الاسلام محمدصادق ابوالحسنی منذر با عنوان «مرجعیت در برابر استعمار کهنه و نو ایستاده است»، مروری بر سوابق یک تقابل ایدئولوژیک با عنوان «جنگِ صلح»، ریشه‌ها و پیشینه اطلاعات نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان «سپاه و اطلاعات»، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «راهبردی بیرون از مرزها»، نگاهی بر نقاط عطف لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در دوران دفاع مقدس با عنوان «لشکر طهرانی ها»، نا گفته‌هایی از شهیدان حسن و محمد باقری؛ با عنوان «محمدباقری؛ وارث نبوغ حسن»، روایتی مستند از زندگی شهید مهدی رجب‌بیگی با عنوان «از نسلی آرمان خواه»، یادداشت شفاهی علیرضا اسحاقی درباره سینمای دفاع مقدس، بررسی فیلم «آسمان غرب» در سینمای دفاع مقدس و… پرداخته شده است. 

گفتنی است نشریه سرو به سردبیری «مهدی امیریان» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری