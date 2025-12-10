الناز شاکردوست در «عروس چشمه»
فیلمبرداری فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیهکنندگی فریدون نجفی و مجری طرحی لوزا رئیسی به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، «عروس چشمه» با فضایی پررمز و راز روایت میشود:
«در دل خشکسالی،
زن جوان و نوجوانی در برابر هم ایستادهاند،
در جستجوی حقیقتی که در سکوت زمین نهفته است.»
در این فیلم، الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل تنان، آرسین معاف پور، همیاون برزگر و دیگر هنرمندان به ایفای نقش پرداختهاند.
آخرین ساخته فریدون نجفی، فیلم سینمایی «خاتی» بود که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هماکنون برای اکران سراسری آماده است.
مشاور رسانهای این پروژه با امیر خانزاده است.
عکس از: محمدرضا مجاهد