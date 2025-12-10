خبرگزاری کار ایران
«هفته پژوهشی برند ملی ایران» برگزار می‌شود

اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ایرانشناسی، رویداد ملی «هفته پژوهشی برند ملی ایران» را هم‌زمان با هفته پژوهش در دانشگاه‌های برتر کشور برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، سلسله نشست‌های  برندسازی ملی ایران  با هدف تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی و با رویکردی مسئله‌محور طراحی شده‌اند تا ضمن پرهیز از کلیشه‌های رایج، پیوندی عملی میان «نظر» و «عمل» در حوزه برندسازی ملی برقرار کنند. 

در هر نشست، متناسب با زیست‌بوم تخصصی دانشگاه میزبان، موضوعی راهبردی انتخاب شده و اساتید برجسته دانشگاهی در کنار مدیران اجرایی عالی‌رتبه به گفت‌وگو و تضارب آرا خواهند پرداخت. 

رویداد «هفته پژوهشی برند ملی ایران» از شنبه ۲۲ آذر تا پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، امام صادق (علیه‌السلام)، علوم پزشکی ایران، علم و فرهنگ، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود. 

محورهایی همچون بازسازی روایت ملی ایران در نظم نوین جهانی، تصویر ایران در افکار عمومی بین‌المللی، ارتباطات راهبردی و رسانه، نقش صنایع خلاق، ظرفیت‌های گردشگری سلامت و جایگاه ادیان و مذاهب در ارتقای برند ملی ایران در این برنامه‌ها مورد بحث قرار خواهند گرفت. 

حضور در نشست‌ها برای عموم آزاد است و شرکت‌کنندگان گواهی معتبر حضور دریافت می‌کنند. 

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و هماهنگی حضور می‌توانند از طریق نشانی https://B2n.ir/IRnationbrand1 زیر اقدام کنند.

