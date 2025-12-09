اعلام ۱۵ محصول بنیاد سینمایی فارابی در سال ۱۴۰۴/ همکاری با تهمینه میلانی، بهمن فرمانآرا و مجید مجیدی
بنیاد سینمایی فارابی اسامی فیلمهای سال ۱۴۰۴ خود شامل سه فیلم با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه، سه فیلم کودک و نوجوان، هفت فیلم با محوریت فیلمسازان اول و دوم و ۶ فیلم با محوریت سینماگران پیشکسوت را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در دوره جدید این بنیاد، سه رویکرد تکریم پیشکسوتان، توجه به استعدادهای جوان، تولید مشترک با سازمانها و نهادهای داخلی و خارجی و البته تأکید بر بررسی دقیق فیلمنامه برای سرمایهگذاری در پروژه مدنظر قرار گرفته است که در نهایت، ۱۵ فیلم وارد فرایند ساخت شدند.
در میان فیلمهای ذکر شده، یک فیلم به عنوان تولید مشترک با کشور ترکیه، دو فیلم با تولید مشترک سازمانهای غیرسینمایی داخلی، سه فیلم با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه، یک فیلم درباره شهدای ایران، سه فیلم کودک و نوجوان، ۶ فیلم با سینماگران پیشکسوت، یک فیلم با سینماگران بومی، هفت فیلم با فیلمسازان اول و دوم و یک فیلم نیز به عنوان استعداد برتر فیلم کوتاه مورد حمایت قرار گرفتند.
اسامی آثار مصوب به شرح زیر اعلام میشوند:
۱) «غذای نیمروز» به تهیهکنندگی امیر بنان و کارگردانی مجید مجیدی/ اجتماعی
۲) «کافه سلطان» به تهیهکنندگی مرتضی رزاق کریمی و کارگردانی مصطفی رزاق کریمی / جنگ ۱۲ روزه
۳) «مهمان ناخوانده» به تهیهکنندگی سعید خانی و کارگردانی ابراهیم امینی/ جنگ ۱۲ روزه
۴) «چشمهایش» به تهیهکنندگی علی اوجی و کارگردانی بهمن فرمانآرا/ تاریخ معاصر، اجتماعی
۵) «تایپیست» به تهیهکنندگی بهرام رادان و کارگردانی هادی نوری/ تاریخی، عاشقانه
۶) «دیپلمات» به تهیهکنندگی پرویز امیری و کارگردانی مصطفی آقامحمدلو/ تاریخی، شهدای ایران
۷) «زن هزار چهره» به تهیهکنندگی محمد نیکبین و کارگردانی تهمینه میلانی/ درام، اجتماعی
۸) «دختر برقی ۲» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین قناعت/ کودک و نوجوان
۹) «شهر آرزوها» به تهیهکنندگی بهروز مفید و کارگردانی متین اوجانی/ کودک و نوجوان
۱۰) «دختر پری خانوم» به تهیهکنندگی و کارگردانی علیرضا معتمدی/ فانتزی خانوادگی
۱۱) «قمارباز» به تهیهکنندگی سجاد نصراللهی و کارگردانی محسن بهاری/ جنگ ۱۲ روزه
۱۲) «اسکورت» به تهیهکنندگی محمدرضا منصوری و کارگردانی یوسف حاتمیکیا/ اکشن جادهای، تولید مشترک با بانک کشاورزی
۱۳) «موی گرگ» به تهیهکنندگی امیرحسین علمالهدی و کارگردانی فریدون نجفی/ کودک و نوجوان
۱۴) «کارواش» به تهیهکنندگی بهروز مفید و کارگردانی احمد مرادپور/ اجتماعی، تولید مشترک با سازمان امور مالیاتی
۱۵) «دکتر هافمن» به تهیهکنندگی محمدرضا شریفینیا و کارگردانی رضا حسین آبادی/ اجتماعی، تولید مشترک با ترکیه
لازم به توضیح است که از تعداد فیلمهای اعلام شده، برخی از آنها در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور داشتند، برخی در حال آمادهسازی برای جشنواره فیلم فجر هستند و برخی نیز در سه ماه باقیمانده تا پایان سال، جلوی دوربین میروند.