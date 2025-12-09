به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی‌بندپی امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ پس از نشست مشترک کمیته فنی گردشگری ایران و ارمنستان گفت: آنچه امروز میان دو کشور رقم خورد، گامی بود تمدنی و آینده‌ساز که می‌تواند کیفیت تجربه سفر در منطقه را دگرگون کند و پیوند میان ملت‌ها را از سطح مناسبات رسمی به سطح تجربه سفر گردشگران ارتقا دهد.

معاون گردشگری کشور در ادامه با اشاره به اهمیت روزافزون همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه صنعت سفر اظهار کرد: ایران و ارمنستان، دو مقصد گردشگری برجسته با هویت‌های فرهنگی متمایز و سرمایه‌های تاریخی کم‌نظیرند که می‌توانند با ایجاد مسیرهای مشترک، روایت تازه‌ای از سفر در قفقاز و شمال‌غرب ایران عرضه کنند. روایتی که در آن، گردشگر از تهران تا ایروان و از جلفا تا دریاچه سوان، یک تجربه پیوسته، امن و الهام‌بخش را لمس کند.

او نقطه عطف این نشست را آغاز فرآیند تدوین بسته‌های ترکیبی سفر دانست و گفت: در این الگو، گردشگری دیگر در مرز متوقف نمی‌شود؛ گردشگرانی که وارد ارمنستان می‌شوند، می‌توانند با برنامه‌ای یکپارچه به ایران سفر کنند و بالعکس. این اقدام، یک نوآوری ساختاری در گردشگری منطقه است؛ اقدامی که هم برای دو کشور فرصت‌ساز است و هم برای گردشگران تجربه‌ای غنی‌تر، آسان‌تر و انسانی‌تر فراهم می‌کند.

محسنی‌بندپی در بخش دیگری از سخنان خود، به توانمندی‌های متعدد دو کشور در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی و طبیعی اشاره کرد و افزود: ایران با گنجینه‌ای از میراث ثبت‌شده جهانی، و ارمنستان با شبکه‌ای از کلیساها، مجموعه‌های تاریخی و منظرهای طبیعی منحصربه‌فرد، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. همکاری امروز نشان داد که نگاه دو طرف از سطح جلسات فراتر رفته و به سمت طراحی آینده‌ای مشترک در صنعت گردشگری متمایل شده است.

به گفته معاون گردشگری کشور در بخشی از این جلسه، موضوعاتی مانند تقویت ظرفیت‌سازی‌ها، تبادل تجربه‌های تخصصی میان کارگروه‌های دو کشور، تسهیل صدور روادید گردشگری، تعریف مسیرهای مشترک فرهنگی و افزایش تعاملات بخش خصوصی، مورد بررسی قرار گرفت.

محسنی‌بندپی این مباحث را ستون‌های اجرایی همکاری‌های آینده خواند و تأکید کرد: هر قدمی که برداشته می‌شود باید به بهبود ملموس تجربه گردشگر بینجامد و این معیار اصلی ما در پیشبرد اهدافمان خواهد بود.

انتهای پیام/