همزمان با برگزاری جشنواره «سینماحقیقت»؛
«کافه مستند» میزبان علاقهمندان مستند میشود
برنامه «کافه مستند» در ایام برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» مهمان مخاطبان شبکه افق است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، برنامه «کافه مستند» از جمعه ۲۱ آذرماه روی آنتن شبکه افق میرود.
بدین ترتیب «کافه مستند»، روز جمعه ۲۱ آذرماه ساعت ۲۳ پخش میشود و پس از آن از شنبه تا سهشنبه برابر با ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ساعت ۱۸ میزبان علاقهمندان به سینمای مستند در شبکه افق است.
در این برنامه و هر شب محسن یزدی به عنوان مجری با مهدی انصاری به عنوان منتقد ثابت درباره آثار حاضر در جشنواره صحبت میکنند.
گفتگو با مستندسازان و عوامل آثار، بخش خبر (گزارشی از کارگاهها، اتفاقات ویژه، بخش دانشجویی و بینالملل)، آیتم مصاحبه اختصاصی ۲ دقیقهای (گفتگو با مهمانهای خارجی و ویژه) و آیتم مستند (روایتی متفاوت و مستندگون از جشنواره سینماحقیقت) بخشهای مختلف این برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که به صورت ثابت هر جمعه روی آنتن شبکه افق میرود.