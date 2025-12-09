به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «فراتر از نگاه» عصر روز جمعه ۲۱ آذرماه جاری در نگارخانه ملک‌الشعرا بهارِ باغ‌موزه قصر برگزار می‌شود.

این نمایشگاه حاصل تلاش، تمرین و همراهی هنرجویانی است که هنر را نه صرفاً به‌عنوان یک مهارت، بلکه به‌مثابه شیوه‌ای برای زیستن، گفت‌وگو و بیان تجربه‌های درونی و اجتماعی خود برگزیده‌اند.

در این رویداد هنری، حدود ۶۰ اثر از ۱۸ هنرمند در سبک رئال و با بهره‌گیری از تکنیک‌های متنوعی همچون رنگ‌روغن، پاستل گچی، ذغال و مداد در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد. آثار ارائه‌شده طیفی گسترده از موضوعات را دربرمی‌گیرد؛ از بازتاب جلوه‌های ناب زیبایی و طبیعت‌گرایی گرفته تا دغدغه‌های اجتماعی، روایت‌های شخصی، خاطرات، عشق و امید. هر اثر تلاشی است برای عبور از روزمرگی و رسیدن به لایه‌ای عمیق‌تر از تجربه انسانی.

کیوریتور نمایشگاه گروهی «فراتر از نگاه» مژگان زمانی است و هنرمندان شرکت‌کننده عبارتند از: اعظم عالی‌مشرب، سودابه استادمیرزایی، ثریا عیدی‌نژاد، سمیرا آذرینوش، زهرا آذرینوش، غزال خدادادی، نیکی حرفت، سیدحکیمه ابراهیمی، ساناز کرمی، پانتآ علیزاد، نیکو شاکری، الهام صفروند، شهره مداحی، شهین طاطایی، زهرا امیری، مینا انصاری، معصومه صفری، مژگان زمانی.

آیین افتتاح نمایشگاه «فراتر از نگاه» عصر روز جمعه۲۱ آذرماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار می‌شود و نمایشگاه تا اول دی ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

نگارخانه ملک الشعرای بهار در نشانی: بعد از تقاطع خیابان شریعتی و مطهری، میدان شهدای ناجا، داخل محوطه باغ موزه قصر قرار دارد.

انتهای پیام/