در هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد؛
بلیت نیم بهای سینماها به مناسبت روز مادر/ اکران «احمد» از ۲۶ آذر
هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور آقایان مهدی کرمپور؛ دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان؛ مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ، مرتضی شایسته ؛ نماینده انجمن پخشکنندگان، هادی اسماعیلی ؛ نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی ؛ نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت ؛ نماینده سامانه سمفا برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد؛ به دلیل تعطیلیهای اعلام شده توسط استانداری استان تهران (آلودگی هوا ) این هفته چهارشنبه ۱۹ آذرماه فیلم جدید اکران نخواهد شد.
مقرر شد؛ فیلم «احمد» ساخته امیرعباس ربیعی به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۲۶ آذرماه اکران شود.
همچنین با پیشنهاد سازمان سینمایی و با تصویب شورای صنفی نمایش مقرر شد؛ روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بلیت سینماهای سراسر کشور برای بانوان نیم بها باشد.