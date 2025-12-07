به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شانزدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه ١٨ آذر ۱۴۰۴ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «حدود سیزده کیلوگرم» ساخته مهدی برزکی، «دارکوب‌ها» ساخته امیر جلالی، «کودکی» ساخته لیلا نیکزاد و فیلم کوتاه «کین آختن» ساخته رضا میرزایی روی پرده می‌روند.

محمدرضا فهمیزی، منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌وگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ـ جلسه شانزدهم

حدود سیزده کیلوگرم

کارگردان: مهدی برزکی/ خلاصه داستان: فروغ به علت چاقی تصمیم دارد شرایط زندگی‌اش را تغییر دهد.

دارکوب‌ها

کارگردان: امیر جلالی/ عده‌ای هنرور سینما سوار بر مینی‌بوس به سمت لوکیشن فیلمبرداری خود می‌روند.

کودکی

کاگردان: لیلا نیکزاد/ خلاصه داستان: پدری تصمیم دارد دختر خردسال خود را که آخرین بازمانده زندگی‌اش است، با نقشه‌ای مشخص از مرز عبور داده و از جنگ نجات دهد.

کین آختن

کارگردان: رضا میرزایی/ فیلمی کوتاه در ژانر وحشت با بهره‌گیری از روایات بومی.

گفتنی است برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور میهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.

