خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور محمدرضا فهمیزی اکران و بررسی می‌شوند؛

از تحول فردی تا وحشت بومی؛ روایت‌های پاتوق شانزدهم فیلم کوتاه

از تحول فردی تا وحشت بومی؛ روایت‌های پاتوق شانزدهم فیلم کوتاه
کد خبر : 1724170
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه شانزدهم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ١٨ آذر ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شانزدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه  ١٨ آذر ۱۴۰۴ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «حدود سیزده کیلوگرم» ساخته مهدی برزکی، «دارکوب‌ها» ساخته امیر جلالی، «کودکی» ساخته لیلا نیکزاد و فیلم کوتاه «کین آختن» ساخته رضا میرزایی روی پرده می‌روند.

محمدرضا فهمیزی، منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌وگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ـ جلسه شانزدهم

حدود سیزده کیلوگرم

کارگردان: مهدی برزکی/ خلاصه داستان: فروغ به علت چاقی تصمیم دارد شرایط زندگی‌اش را تغییر دهد.

دارکوب‌ها

کارگردان: امیر جلالی/ عده‌ای هنرور سینما سوار بر مینی‌بوس به سمت لوکیشن فیلمبرداری خود می‌روند.

کودکی

کاگردان: لیلا نیکزاد/ خلاصه داستان: پدری تصمیم دارد دختر خردسال خود را که آخرین بازمانده زندگی‌اش است، با نقشه‌ای مشخص از مرز عبور داده و از جنگ نجات دهد.

کین آختن

کارگردان: رضا میرزایی/ فیلمی کوتاه در ژانر وحشت با بهره‌گیری از روایات بومی.

گفتنی است برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور میهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا