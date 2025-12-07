به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، آیین گشایش سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور هنرمندان، گروه‌های نمایشی، چهره‌های محبوب کودک و نوجوان همراه با کارناوال شادی‌پیمایی عروسک‌ها در فضای پیاده‌راه بوعلی همدان برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی آغاز شد.

اجرای این آیین گشایش را هنرمند فعال عرصه کودک و نوجوان، حمیدرضا رضایی‌مجد معروف به عمو حمید برعهده داشت.

آزاده انصاری، دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در ابتدای این مراسم گفت: امروز، زیر آسمان همدان عزیز، گرد هم آمده‌ایم تا آغاز رویدادی را جشن بگیریم که روشن ماندنش، کار ساده‌ای نبود. جشنواره‌ای که اگر امروز نفس می‌کشد، به‌خاطر همت، صبوری و دلسوزیِ زن‌ها و مردهایی است که در همین روزگار سخت و خاص، خسته نشدند و باور داشتند چراغ فرهنگ را نباید خاموش گذاشت.

او ادامه داد: این‌جا، از همه کسانی تشکر می‌کنم که با وجود تنگناها، محدودیت‌ها و نگرانی‌ها، کنار این جشنواره ایستادند؛ از مسئولان، هنرمندان، گروه‌های نمایشی، داوران، پژوهشگران، همکاران اجرایی، حامیان، نهادها و همه آن‌هایی که عاشقانه پای تئاتر کودک و نوجوان ماندند. اگر این لحظه‌های خجسته شکل گرفته، حاصل یک تلاش جمعی؛ تلاشی مسئولانه، دلسوزانه و شرافتمندانه است.

دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در ادامه سخنانش یاد مدافعان اقتدار کشور و عزیزانی که امنیت امروز کشور مرهون ایستادگی و جان‌فشانی آن‌هاست، گرامی‌ داشت و مخاطبان را به چند دقیقه سکوت به احترام رشادت‌های آنان دعوت کرد‌.

انصاری بیان کرد: امروز افتخار داریم که خانواده‌های محترم شهدای مدافع اقتدار کشور و فرزندان عزیزشان در جمع ما حضور دارند. اگر ما امروز، در آرامش و امنیت، می‌توانیم آغاز یک رویداد فرهنگی را جشن بگیریم، بی‌تردید مدیون این عزیزان و خانواده‌های بزرگواری هستیم که سهم بزرگی در حفظ این آرامش داشته‌اند.

او با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، فقط یک رویداد هنری نیست؛ گفت: جشنواره نشانه‌ای است از امید، از ایمان به آینده، از این باور که کودک امروز، حامل روایت تازه فرداست. ما به این آینده امیدواریم. به روزهایی که رنج‌ها، پاک‌بازی‌ها و عشقِ بی‌چشم‌داشتِ همه‌ی دلباختگان فرهنگ و هنر به ثمر بنشیند.

آزاده انصاری در پایان سخنانش گفت: امیدواریم به روزهایی که همدانِ نازنین، نه به شعار، بلکه به واقع، به قطب باشکوه تئاتر کودک و نوجوان تبدیل شود؛ جایی که برای حضور در آن، از دور و نزدیک، از ایران و جهان، اشتیاق و توجه شکل بگیرد. باور دارم آن روز دور نیست. به امید روزهای روشن‌تر، به امید لبخند کودکان و به امید صحنه‌هایی که آینده را زیباتر روایت می‌کنند.

سیدمحمدرضا جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان دیگر سخنران مراسم نیز با قدردانی از حمایت‌ و همراهی مسئولان ملی در تداوم میزبانی همدان برای دوره سی‌ام جشنواره گفت: جا دارد از جناب آقای عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای محمدمهدی احمدی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که موافقت کردند امسال نیز میزبانی جشنواره به استان همدان سپرده شود، صمیمانه تشکر کنم.

جوادی با اشاره به اینکه امسال ۴۶ گروه هنری در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند، اظهار کرد: امیدواریم در طول یک هفته برگزاری جشنواره، میزبان شایسته‌ای برای هنرمندان گرامی و همچنین کودکان و نوجوانان عزیزمان باشیم و خانواده‌ها بتوانند از اجراهای متنوع در سالن‌ها و فضاهای مختلف استان بهره‌مند شوند.

او در پایان، بر رسالت مهم جشنواره در حوزه‌های تربیتی و پرورشی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما ایجاد شادی و نشاط برای کودکان و نوجوانان است؛ اما در کنار آن امیدواریم بتوانیم از طریق هنر اصیل و تأثیرگذار تئاتر، مفاهیم تربیتی، آموزشی و فرهنگی را نیز به نسل آینده‌ساز کشور منتقل کنیم.

تجلیل از آیسا احمدی‌، فاطمه زمانی و آنیسا سلطانی‌مرام فرزندان شهدای اقتدار (جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان) با حضور دبیر جشنواره، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و برخی دیگر از مدیران استانی انجام شد.

ویژه برنامه عروسک‌خانه با حضور خاله سارا و گروه عروسکی گودرز و همچنین اجرای مصطفی‌ بیگی، هنرمند حوزه کودک و نوجوان دیگر بخش‌های این مراسم بود که با همراهی هنرمندان، خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان همراه شد.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذر در شهر همدان در حال برگزاری است.