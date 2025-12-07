الگوی تقوای رسانه ای فراجا

ساختار خبری مقبول و چینش رسانه ای حرفه ای ، جهت همراستاسازی منافع ملی با ظرفیت هموطنان ،حکایت از مهارت و تعهد فراجا در انطباق روایت با واقعیت دارد .

صحت سنجی و راستی آزمایی لحظه ای و دوره ای ، در سیاست خبری پلیس ایران ، ریشه در تقوای رسانه ای دارد؛ که مصداق عینی آن در تصحیح و اصلاح رقم ۱۱ همت به ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال در قالب یک گزارش ، با شجاعت، صراحت ،سرعت و صداقت می باشد که نه تنها ناترازی رسانه ای را مدیریت کرد؛ بلکه موجبات تقویت اعتبار ومرجعیت رسانه ای پلیس را فراهم آورد. رویکرد اتاق شیشه ای و شفافیت خبری فراجا، برآمده از اعتماد به نفس ذاتی و شخصیتی پلیس دارد . دیکته نانوشته غلط ندارد و دراین بین اگر سهواً و صرفاً به دلیل حجم انبوه ماموریت‌ها و وظایف چند وجهی فراجا ، موارد جزئی از خطای انسانی رُخ دهد؛ براساس ویژگیهای ۳ گانه ( سرعت، دقت ،صحت ) سیاست رسانه ای پلیس بدون تعارفات و ملاحظات، میدان داری رسانه ای خود را برمدار صداقت و سپهر امانت‌ داری ، مدیریت می نماید.

از دیگرسو ،فراجا با ارتقا سواد امنیتی شهروندان، از طریق ترکیب منطقیِ ایمان اجتماعی و وظیفه ملی، مدل (شهروند هوشیار) را برای اولین بار در کشور باز نویسی و بازآفرینی کرد . شهروند هوشیار با تفکر منطقی نه تنها به حفظ امنیت وطن می اندیشد ،بلکه شأن انسانی و ایمانی خویش را در برابر عملیات فریب دشمن حفظ می کند . هوشیاری ، سلاح اصلی شهروندان در جنگ های نوین، نوظهور و هیبریدی می باشد . پلیس ایران در نبرد چند محیطی ، ضمن اُفُق گشایی پنجره های ارتباطی با مردم ، سواد امنیتی را به عنوان یک پروتکل معناگرا جهت نهادینه کردن توانایی تشخیص تهدید،

تحلیل رفتار دشمن و انتخاب واکنش هوشمندانه ، باز آرایی کرد ؛ تا از ایرانیان در برابر خطر جنگ ترکیبی ( اطلاعاتی، رسانه ای، روانی) صیانت نماید؛ و هر شهروند به عنوان حافظ امنیت ملی محسوب شود .

سردار رادان ، ضمن باز تعریفِ فراهوشمندانه تعهد سازمانی و تکلیف اجتماعی ، سطح ارتباط و تماس فراجا با مردم را به بالاترین حد امکانِ مفهومی و عملیاتی رسانید تا با استخراج مِتا دیتا به دشمن اجازه ندهد ؛ هویت های جعلی متقاعد کننده ازطریق مهندسی فریبِ اجتماعی و وارونه نمایی واقعیات موجود ، تضعیفِ اُمید و سرخوردگیِ عمومی به جامعه تحمیل شود.افسران جنگ شناختی فراجا، با تبحّر خاصی، نبض لحظه ای جامعه را حس می کنند. زمانیکه زِبری و تیزیِ زاویه مشکلات معیشتی و اقتصادی، مردم را آزار می دهد با روحیه برآمده از شرافت و نجابت ، بانیان وضع موجود را مورد رصد اطلاعاتی و اقدام عملیاتی قرار داده تا از تاب آوری اجتماعی و اقتصادی ایرانیان، مراقبت نمایند.

پیش فرض گفتاری و رفتاری پلیس ایران ، شفافیت و صداقت است ودر مسیر صعب العبور مبارزه با مفاسداقتصادی هم وطنان هوشیار را مَحرَم ترین مخاطب می داند ؛ چراکه نقشه راه فراجا تنها از مسیرهای شفاف،رسمی و دارای مجوزهای قانونی طراحی می‌شود.

این امرموجبات افزایش تصاعدی میزان محبوبیت و مقبولیت اجتماعی فراجا را بدنبال داشته است، چون شهروندان هوشیار و آرام ، بهترین پشتوانه ومطمئن ترین سرمایه پلیس ایران هستند.

