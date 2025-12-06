به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «تاجی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی برجیان برنده بهترین فیلم بخش بین‌الملل سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فویل ۲۰۲۶ ایرلند و به عنوان نماینده نود و نهمین دوره آکادمی اسکار ۲۰۲۷ معرفی شد.

در بیانیه هیئت داوران جشنواره فویل آمده است: «هیئت داوران فیلم «تاجی» را به‌عنوان اثری جذاب و با لحظاتی طنز ستودند؛ فیلمی که با دقت فوق‌العاده‌ای تنش را افزایش می‌دهد و در نهایت به پایانی غنی و رضایت‌بخش می‌رسد. بر این اساس، در سال آینده فیلم کوتاه «تاجی» از ایران در آکادمی اسکار به رقابت خواهد پرداخت.»

سی ‌و‌ هشتمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم فویل ایرلند از ۲۸ آبان تا ۹ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ الی ۳۰ نوامبر برگزار شد.

«تاجی»، قصه تاجی سر کارگر کارخانه را روایت می‌کند که زنی سر سخت و قوی است. او در اوج مشکلاتش برای زندگی‌اش باید تصمیم مهمی بگیرد.

فاطمه نیشابوری، مرتضی خانجانی، شمیلا تابش، فاطمه حسنی، روحیه محمودی، فائزه وفایی، الهه موچانی، علی باقری، احد شاملو و با حضور افتخاری غلامرضا رمضانی، به همراه جانیار اسکندریان بازیگر کودک، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «تاجی» عبارتند از: تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: مهدی برجیان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: نوید کریم‌پور، دستیار دوم کارگردان: پوریا سلیمانی، دستیار کارگردان: یاسمن زلقی، منشی صحنه: زهرا مهدوی، مدیر فیلمبرداری: مصطفی صادقی، مشاور گروه فیلمبرداری: ادیب سبحانی، دستیار اول فیلمبردار: سعید کرمی، گروه فیلمبرداری: علی منوچهرپناه، نوید عبدی، علی رضایی و محمد ریزآبادی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، زیرنویس: سوگل رضوانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: نوید سجادی حسینی، اپراتور دوربین: علی صالحی، استدی‌کم : امیر کتب‌زاده، استوری برد: علی باقری، تدوین: علی شیخی، موسیقی: بهنام راد، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، تدوین صدا: زهرا اخوان عبیری، دستیار صداگذاری: امین آشوری استودیو شِنو، صدابردار: مهدی فیض‌مندیان، دستیار صدابردار: محسن مصلح، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، دستیار اول صحنه: امید نجومی، مدیر صحنه: محمد نصیری فر، دستیار لباس: کتایون فربد، طراح چهره پردازی: امید گلزاده، مجری چهره‌پردازی: حانیه محمودآبادی و زهرا حمیدی، مدیر تولید: مرتضی رحمانی، مدیر تدارکات: رامین علیزاده، مسئول هنرور: مهرداد جوزی، سینه موبیل: محمدرضا مشهور نیکنام، طراح پوستر: حامد وقاری، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.

