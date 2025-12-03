سیامک انصاری عذرخواهی کرد

به گزارش ایلنا، هشتم آذر ماه ویدیویی از قسمت سوم رئالیتی‌شوی «بازمانده» منتشر شد که در مرحله‌ای از آن، شرکت‌کننده‌ها نمادهای کهن ایرانی را مورد هدف سنگ قرار دادند.

انتشار این بخش از برنامه که با اجرای مشترک سیامک انصاری و مهران غفوریان همراه بود، با واکنش‌هایی انتقادی مواجه شد و منتقدان آن را اقدامی «ضد هویت ایرانی» دانستند.

پس از انتشار این ویدیوی بحث‌برانگیز از این رئالیتی‌شو نمایش خانگی و پاسخ سازندگان به انتقادها، ساترا اعلام کرد این برنامه بدون اخذ مجوز منتشر شده است و در ادامه هم سکوی پخش‌کننده برنامه «بازمانده» توقیف شد.

حال سیامک انصاری به عنوان یکی از مجریان برنامه در ویدیویی از مردم ایران عذرخواهی کرده است.

انتهای پیام/