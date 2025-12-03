به گزارش ایلنا، «نبردهای بی‌پایان» با بازی تیانا تیلور، لئوناردو دی‌کاپریو، رجینا هال، وود هریس و آلانا هایم روایتگر داستان گروهی از انقلابیون است که پس از بازگشت دشمن دیرینه‌شان، بار دیگر متحد می‌شوند تا دختر یکی از اعضای گروه را از چنگال او نجات دهند. اندرسون که پیش‌تر با فیلم‌هایی چون «شب‌های بوگی» و «مگنولیا» توجه منتقدان را جلب کرده، در تازه‌ترین ساخته خود نیز بار دیگر مضامین پیچیده انسانی را در دل یک داستان پرتحرک و پرتنش روایت کرده است.

سعید شیخ‌زاده مدیریت دوبلاژ این اثر را بر عهده داشته است. فاطمه نیک‌روائی ترجمه فیلم را انجام داده و مهدی بهزادپور نیز صدابرداری، باندسازی و میکس را انجام داده است.

در این پروژه جمعی از گویندگان حرفه‌ای حضور دارند؛ شروین قطعه‌ای در نقش لئوناردو دی‌کاپریو، تورج مهرزادیان در نقش شان پن، همت مومیوند در نقش بنیسیو دل‌تورو، لادن سلطان‌پناه در نقش رجینا هال، مهرخ افضلی در نقش تیانا تیلور و نازنین یاری، فاطمه صبا، ابوالفضل شاه‌بهرامی، علیرضا اوحدی، نسرین کوچک‌خانی و دیگر گویندگان باسابقه نیز صداپیشگی سایر شخصیت‌های اصلی داستان را بر عهده دارند.

پل توماس اندرسون، کارگردان ۵۵ ساله‌ای است که شش بار نامزد اسکار شده و از چهره‌های برجسته نسل خود در سینمای آمریکا به شمار می‌رود. او که از نوجوانی وارد مسیر فیلم‌سازی شد، با ساخت آثاری که همواره تحسین منتقدان را برانگیخته، جایگاهی ویژه در سینمای معاصر دارد. «نبردهای بی‌پایان» نیز در ادامه همان جهان پیچیده و شخصیت‌محور او ساخته شده است.

انتهای پیام/