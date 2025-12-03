حریم تئاتر شهر تا آغاز جشنواره تئاتر فجر متحول می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت، در جریان بازدید از مجموعه تئاتر شهر که با حضور مهدی مذهبی ریاست سازمان زیباسازی شهرداری تهران، احمد حسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت، رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی، سعید جمشیدی، مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت، محمدحسین احمد آبادی، شهردار ناحیه یک منطقه یازده و دیگر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران صورت پذیرفت، در گفت‌وگویی با خبرنگاران ایران تئاتر گفت: چند ماه قبل بازدیدی داشتیم و واقعاً وضعیت حریم تئاتر شهر در شأن این مجموعه نبود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تأکید داشتند که این حریم باید اصلاح و تبدیل به احسن شود. از همان زمان اصلاحات چه در داخل ساختمان مجموعه و چه در حریم بیرونی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران آغاز شد.

او افزود: تاکنون حدود ۹۰ درصد از کار سامان‌دهی حریم انجام شده و تنها ۱۰ درصد باقی مانده که طی یکی دو هفته آینده تکمیل خواهد شد.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: در حال بررسی هستیم که آیا می‌توان در محوطه تئاتر شهر یک شکل و شمایل تازه ایجاد کرد. به عنوان نمونه در نظر داریم جایگاه‌های برای نصب چند تندیس از هنرمندان برجسته یا نمادهای مرتبط با هنر نمایش تعریف کنیم تا کسی که وارد این فضا می‌شود احساس کند وارد یک فضای هنری تخصصی شده است.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قرار است جلسه‌ای میان سازمان زیباسازی و مسئولان وزارت ارشاد برای جمع‌بندی درباره نحوه اجرای این طرح‌ها برگزار شود.

احمدی سپس گفت: در بازدیدی که از داخل مجموعه داشتیم نیز برخی نواقص مشاهده شد که تلاش می‌کنیم بخشی از آن‌ها را در یک فاز کوتاه‌مدت و با اقدامات سریع برطرف کنیم. برای مسائل بلندمدت‌تر نیز نیازمند تأمین اعتبار و جلب مشارکت شهرداری و دیگر نهادها هستیم.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که تا دهه فجر و آغاز جشنواره بین‌المللی تئاتر «تحولی محسوس» در وضعیت حریم تئاتر شهر ایجاد شود و نتایج این اقدامات برای هنرمندان و مخاطبان قابل مشاهده باشد.

انتهای پیام/