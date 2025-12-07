به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، خرمشهر را یکی از شهر ـ‌ موزه‌های ایران می‌دانند شهر موزه‌ای که نه گردشگر دارد نه زیرساخت و امکانات برای پذیرایی از گردشگران.

بسیاری از مردم شهر درحالی از نبود امکانات و زیرساخت‌های گردشگری خرمشهر گلایه‌مند هستند که به زعم آنها ورود تورهای زیارتی راهیان نور هم که می‌توانست به گردشگرپذیرشدن این شهر کمک به‌سزایی داشته باشد عملا هیچ تاثیری در جهت رفاه و افزایش درآمد مردم و جامعه محلی نداشته است. تورهایی که به‌گفته بسیاری از فعالان گردشگری این شهر، حتی هزینه‌ای برای خرید آب معدنی پرداخت نمی‌کنند.

«محمد جوروند» مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خوزستان در این رابطه می‌گوید: درحال‌حاضر در حوزه گردشگری اقدامات خوبی در خرمشهر صورت گرفته است. به‌تازگی نیز بودجه‌ای را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده‌ایم که تا در جهت بهسازی شهر و جذب گردشگر مورد استفاده قرار دهیم.

او گفت: درحال حاضر اقدامات مناسبی روی پل اصلی خرمشهر با بهسازی و نورپردازی‌های صورت گرفته انجام شده است که همین اتفاقات می‌تواند در موضوع جذب گردشگری بسیار تاثیرگذار باشد.

او افزود: در تلاش هستیم تا یادمان‌های بازمانده از دوران جنگ را و حتی نقاطی که بسیاری از رخدادها در آن نقطه روی داده است را در فهرست آثار ملی کشور به ثبت ملی و معنوی برسانی و در کنار ثبت یادمان‌ها فعالیت‌های گردشگری را رنگ و روی تازه‌ای ببخشیم.

او به تورهای زیارتی راهیان نور اشاره کرد و ادامه داد: درحال‌حاضر تورهای راهیان نور به شلمچه وارد می‌شوند و هیچ بحثی در اینکه شلمچه مکان مقدسی است، نیست اما در خرمشهر مکان‌های تاریخی با روایت‌های منحصربه‌فردی وجود دارد که هر کدام یک شلمچه‌ هستند لازم است که این مکان‌ها و روایت‌ها باززنده‌سازی شوند.

آنطور که مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خوزستان معتقد است، کتابخانه مرکزی خرمشهر را ثبت ملی کرده‌ایم و به‌طور کلی به این سمت پیش رفته‌ایم که نباید ظرفیت‌های گردشگری خرمشهر را نادیده گرفت به‌ویژه کنار رودخانه و سواحل آن را. از همین رو، 8 اسکله را از اداره بندر تحویل گرفته‌ایم تا با مرمت و بازسازی دوباره این اسکله‌ها که رها شده‌ بودند نه‌تنها وضعیت ظاهری سواحل را بهبود ببخشیم که ظرفیتی برای گردشگری این شهر ایجاد کنیم.

او افزود: خرمشهر یکی از مهمترین شهرهای ایران است که باید از ظرفیت‌های آن برای رونق شهر، بهبود کیفیت زندگی مردم و گردشگرپذیر شدن آن استفاده کرد. بنابراین با ساماندهی ظرفیت‌های گردشگری آبی، دفاع مقدس و جاذبه‌های طبیعی و بومی این شهرستان می‌توان گام‌های درستی برای رونق این شهر برداشت.

