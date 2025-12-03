خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سارینا رزاق مرندی درگذشت

سارینا رزاق مرندی درگذشت
کد خبر : 1722472
لینک کوتاه کپی شد.

سارینا رزاق مرندی، بازیگر، دستیار و برنامه‌ریز ۳۱ساله تئاتر، روز گذشته (۱۱ آذرماه) دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا، سارینا رزاق مرندی، بازیگر، دستیار و برنامه‌ریز تئاتر و سینما که متولد ۱۳۷۳ بود، روز گذشته سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، دارفانی را وداع گفت.

این بازیگر ۳۱ساله در صحنه تئاتر با آثاری همچون «مرگ موش»، «شکلات فرنگی»، «سانتی‌متر»، «ترقب» و… روی صحنه رفت و در بسیاری از آثار نمایشی و سینمایی به‌عنوان دستیار نیز حضور داشت.

سارینا رزاق مرندی در جشنواره‌های مختلف، از جمله جشنواره تئاتر استان تهران و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، جوایزی در بخش‌های بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی دریافت کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی