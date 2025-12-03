سارینا رزاق مرندی درگذشت

به گزارش ایلنا، سارینا رزاق مرندی، بازیگر، دستیار و برنامه‌ریز تئاتر و سینما که متولد ۱۳۷۳ بود، روز گذشته سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، دارفانی را وداع گفت.

این بازیگر ۳۱ساله در صحنه تئاتر با آثاری همچون «مرگ موش»، «شکلات فرنگی»، «سانتی‌متر»، «ترقب» و… روی صحنه رفت و در بسیاری از آثار نمایشی و سینمایی به‌عنوان دستیار نیز حضور داشت.

سارینا رزاق مرندی در جشنواره‌های مختلف، از جمله جشنواره تئاتر استان تهران و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، جوایزی در بخش‌های بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی دریافت کرده بود.

انتهای پیام/