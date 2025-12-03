خبرگزاری کار ایران
۲۳ مستند بلند بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» معرفی شدند

۲۳ مستند بلند در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فهرست مستندهای بلند بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد.

این مستندها عبارتند از

«آگیرا» کارگردان: محمد صادق اسماعیلی، تهیه‌کننده: مهدی شامحمدی

«ارس، رود خروشان» کارگردان و تهیه‌کننده: هادی آفریده

«البرز وحشی» کارگردان و تهیه‌کننده: فرشاد افشین‌پور

«بازگشت گور ایرانی» کارگردان: فتح‌الله امیری و نیما عسگری، تهیه‌کننده: فتح‌الله امیری

«بال‌های آواز خوان» کارگردان: هیمن خالدی، تهیه‌کننده: سرگل مرادی

«جای خالی فرهاد» کارگردان: عطیه زارع آرندی، تهیه‌کننده: سعید صفار

«چهار راه حوادث» کارگردان: فرشاد اکتسابی، تهیه‌کننده: حمید مهندسی

«خون طلایی آمنه» کارگردان و تهیه‌کننده: حبیب احمدزاده

«رودخانه‌ای زیر رودخانه» کارگردان و تهیه‌کننده: زهرا نیازی

«رویای ناتمام» کارگردان: سارا طالبیان، تهیه‌کننده: احسان مشکور

«زمستان است» کارگردان و تهیه‌کننده: سجاد ایمانی

«زیر درخت لور» کارگردان: معین کریم الدینی، تهیه‌کننده: مهدی قربان‌پور

«سهیل» کارگردان و تهیه‌کننده: وحید فرجی

«شنا خلاف جهت» کارگردان و تهیه‌کننده: جواد رزاقی‌زاده

«عاموها» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی انصاری

«کابوک» کارگردان و تهیه‌کننده: جعفر صادقی

«لاماسو» کارگردان: سید مسعود امامی، تهیه‌کننده: محمدحسین انصاری

«مثل یک بهمن» کارگردان و تهیه‌کننده: محمود رحمانی

«مشتزنی در رینگ ترجمه» کارگردان: حنیف شهپرراد، تهیه‌کننده: آریان عطارپور

«من شکریه هستم» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی عوض‌زاده

«میریام» کارگردان و تهیه‌کننده: سید محمد علی صدری‌نیا

«نارکیس» کارگردان: زینب کریمی، تهیه‌کننده: فاطمه سادات احمدی

«نامش زن» کارگردان و تهیه‌کننده: ماریا ماوتی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

