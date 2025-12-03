۲۳ مستند بلند بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فهرست مستندهای بلند بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد.

این مستندها عبارتند از

«آگیرا» کارگردان: محمد صادق اسماعیلی، تهیه‌کننده: مهدی شامحمدی

«ارس، رود خروشان» کارگردان و تهیه‌کننده: هادی آفریده

«البرز وحشی» کارگردان و تهیه‌کننده: فرشاد افشین‌پور

«بازگشت گور ایرانی» کارگردان: فتح‌الله امیری و نیما عسگری، تهیه‌کننده: فتح‌الله امیری

«بال‌های آواز خوان» کارگردان: هیمن خالدی، تهیه‌کننده: سرگل مرادی

«جای خالی فرهاد» کارگردان: عطیه زارع آرندی، تهیه‌کننده: سعید صفار

«چهار راه حوادث» کارگردان: فرشاد اکتسابی، تهیه‌کننده: حمید مهندسی

«خون طلایی آمنه» کارگردان و تهیه‌کننده: حبیب احمدزاده

«رودخانه‌ای زیر رودخانه» کارگردان و تهیه‌کننده: زهرا نیازی

«رویای ناتمام» کارگردان: سارا طالبیان، تهیه‌کننده: احسان مشکور

«زمستان است» کارگردان و تهیه‌کننده: سجاد ایمانی

«زیر درخت لور» کارگردان: معین کریم الدینی، تهیه‌کننده: مهدی قربان‌پور

«سهیل» کارگردان و تهیه‌کننده: وحید فرجی

«شنا خلاف جهت» کارگردان و تهیه‌کننده: جواد رزاقی‌زاده

«عاموها» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی انصاری

«کابوک» کارگردان و تهیه‌کننده: جعفر صادقی

«لاماسو» کارگردان: سید مسعود امامی، تهیه‌کننده: محمدحسین انصاری

«مثل یک بهمن» کارگردان و تهیه‌کننده: محمود رحمانی

«مشتزنی در رینگ ترجمه» کارگردان: حنیف شهپرراد، تهیه‌کننده: آریان عطارپور

«من شکریه هستم» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی عوض‌زاده

«میریام» کارگردان و تهیه‌کننده: سید محمد علی صدری‌نیا

«نارکیس» کارگردان: زینب کریمی، تهیه‌کننده: فاطمه سادات احمدی

«نامش زن» کارگردان و تهیه‌کننده: ماریا ماوتی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/