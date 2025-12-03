خبرگزاری کار ایران
فراخوان نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران منتشر شد

فراخوان نهمین دوره المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران منتشر شد. این رویداد از ۱ تا ۸ بهمن ۱۴۰۴ در دو بخش «ایده» و «فیلم» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران  و بنیاد سینمایی فارابی ‌‌«نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران» را ‌در دو بخش «ایده» و «فیلم» برگزار می‌کند.‌

«المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان» با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلم‌ساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، برگزار می‌شود. نوجوانان علاقه‌مند از سراسر کشور می‌توانند در این رقابت ملی شرکت کنند و آثار خود را در معرض داوری فیلم‌سازان و متخصصان قرار دهند.

ثبت‌نام برای شرکت در المپیاد از ۱۲ آذر تا ۱۰ دی انجام می‌شود و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله (متولدین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) می‌توانند در ‌نهمین المپیاد فیلم‌سازی شرکت کنند‎.‎

این دوره در دو بخش «ایده» و «فیلم» با موضوع آزاد برگزار می‌شود. بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار مرتبط با موضوع خانواده، امید و وطن، همچنین آثار اقتباسی از کتاب‌های کودک و نوجوان در اولویت انتخاب هستند.

ثبت‌نام و بارگذاری آثار در المپیاد فیلمسازی تنها به شیوه اینترنتی امکان‌پذیر است. بنابراین لازم است درخواست‌کنندگان با مراجعه به سایت www.festival.iycs.ir   فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم یا ایده را بارگذاری کنند.

‎ دبیرخانه المپیاد به نشانی:  تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، گاندی نوزدهم (شهیده فاطمه ترکان)، پلاک ۲۰، انجمن سینمای جوانان ایران. کد پستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱ و شماره تماس ۸۶۰۸۴۸۵۱ – ۸۶۰۸۷۶۰۳ نیز پاسخگوی سوالات متقاضیان و علاقمندان است.

متن کامل فراخوان را اینجا بخوانید.

