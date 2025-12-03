خبرگزاری کار ایران
سعید ابوطالب با «وکیل مدافع» به شبکه نمایش خانگی برمی‌گردد

«وکیل مدافع» عنوان رئالیتی شوی جدیدی است که سعید ابوطالب برای شبکه نمایش خانگی می‌سازد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، سهیل سحرگشا مجری طرح پروژه در توضیحات تکمیلی گفت: سعید ابوطالب پس از دو سال یک بازی نقش مخفی جدید و جذاب برای نمایش از پلتفرم‌های داخلی می‌سازد. رئالیتی شوی جدیدی که به داستان‌های جنایی معروف جهانی می‌پردازد.

به گفته مجری طرح «وکیل مدافع» با حضور بازیگران و وکلا و فعالان اجتماعی ساخته می‌شود و ابوطالب مثل «شب‌های مافیا» و «پدرخوانده» برای اولین بار ساختار جدیدی از  رئالیتی‌شو را ارائه می‌دهد.

وکیل مدافع یک دادگاه واقعی برای شناختن بهترین وکلا و کارآگاهان است. دادگاهی با یک میلیارد تومان جایزه برای کسی که قاتل را از میان ۵ بازیگر متهم شناسایی کند.

