به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، سهیل سحرگشا مجری طرح پروژه در توضیحات تکمیلی گفت: سعید ابوطالب پس از دو سال یک بازی نقش مخفی جدید و جذاب برای نمایش از پلتفرم‌های داخلی می‌سازد. رئالیتی شوی جدیدی که به داستان‌های جنایی معروف جهانی می‌پردازد.

به گفته مجری طرح «وکیل مدافع» با حضور بازیگران و وکلا و فعالان اجتماعی ساخته می‌شود و ابوطالب مثل «شب‌های مافیا» و «پدرخوانده» برای اولین بار ساختار جدیدی از رئالیتی‌شو را ارائه می‌دهد.

وکیل مدافع یک دادگاه واقعی برای شناختن بهترین وکلا و کارآگاهان است. دادگاهی با یک میلیارد تومان جایزه برای کسی که قاتل را از میان ۵ بازیگر متهم شناسایی کند.

