کتاب «دستور زبان تبری» رونمایی شد

به گزارش ایلنا، کتاب دستور زبان تبری اثر ارزشمند و ماندگار استاد «نصرالله هومند» با هدف حفظ واشاعه فرهنگ وهویت مازندران درمراسمی با حضور فرهنگ دوستان این استان در شهرستان آمل رونمایی شد.

نویسنده کتاب دستور زبان تبری شامگاه سه‌شنبه ۱۱ آذر در این مراسم فرهنگی که در سالن همایش‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل برگزار شد، اظهار کرد: این کتاب در۵۲۸ صفحه درمدت بیش از ۱۴ سال گردآوری و چاپ شده است.

نصرالله هومند، از حمایت ویژه شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل برای چاپ کتاب دستور زبان فارسی قدردانی کرد و افزود:‌ شروع این اقدام ارزشمند فرهنگی و هویتی به‌نوعی از سال ۱۳۶۱ شروع شده بود و به‌صورت جدی از سال ۱۳۹۰ وارد مرحله اجرایی شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از تدوین کتاب دستور زبان تبری، منحصر بفرد بودن زبان تبری و مازندرانی اعلام کرد و ادامه داد: زبان مازندرانی و تبری برخلاف دیگر مناطق و استانهای کشور دارای ویژگی‌های زبانی است که می‌توان بر مبنای آن دستور را نوشت.

وی توضیح داد: زبان تبری همانند زبان فارسی و ملی که دارای دستور نوشتاری است، زبان تبری نیز که دنباله و امتداد زبان پهلوی و اشکانی است، دارای اجزا و بناهای زبانی است.

مولف کتاب دستور زبان تبری ابرازامیدواری کرد: با رونمایی از کتاب دستور زبان تبری که پشتوانه‌ای برای حوزه ادبیات در مدارس بخصوص مقاطع متوسطه است، امکان تدریس وجود دارد.

هومند تصریح کرد: رونمایی از کتاب دستور زبان تبری، حفظ و ماندگاری زبان مردم در خطه مازندران تقویت و برای نسل آینده قطعاً ماندگار خواهد ماند.

همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم حواله یک میلیارد ریالی برای چاپ تعداد بیشتری از کتاب دستور زبان تبری به استاد نصرالله هومند اهدا کرد.

اضافه شدن زبان تبری به دروس مدارس و دانشگاه‌های مازندران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رونمایی از کتاب دستور زبان تبری توسط استاد نصراله هومند را اقدامی ارزشمند درراستای حفظ و ترویج فرهنگ و زبان این استان برای نسل‌های آینده معرفی کرد.

محمد محمدی نیز در این مراسم، اظهار کرد: مازندران بعنوان نخستین استان در کشور است که هم دارای کتاب واژگان و هم به تازگی دستور زبان آن چاپ شده که نمونه آن در استانی دیگر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کتاب فرهنگ واژگان تبری به کوشش استاد جهانگیر نجفی اشرفی و حسین اسلامی در مرحله ویراستاری و تا پایان امسال چاپ خواهد شد، افزود: هرجلد کتاب این واژگان دارای ۸۰۰ صفحه و در مجموع بیش از ۱۹۷ هزار واژه زبان تبری گردآوری شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه استادان حوزه ادبیات و حفظ زبان تبری اقدامات مهم و ارزشمند در حوزه حفظ و ترویج فرهنگ، زبان استان انجام دادند، تصریح کرد: خوشبختانه حفظ و ماندگاری فرهنگ و اصالت مازندرانی در هنر و زبان از دغدغه‌های جدی فعالان فرهنگی و هم مسئولان استانی است.

محمدی اضافه کرد: در راستای اهمیت ماندگاری فرهنگ مازندران، شعار «فرهنگ مازندران اولویت در همه زمینه‌ها» است، بعنوان یک اصل مهم مطرح و مورد توجه جدی شده است.

وی با بیان اینکه زبان تبری بعنوان یکی از فرهنگ‌های ناب مردم خطه مازندران در سال‌های دور و حتی تا حدودی اکنون بعنوان زبان معیار در برخی استان‌های کشور از جمله تهران، البرز، سمنان، گلستان، قسمتی از قزوین در حال استفاده است، تصریح کرد: رونمایی از کتاب «دستور زبان تبری» اقدامی ارزشمند برای دستوری و نگارشی شدن این زبان اصیل و کهن ایرانی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به اقدام بعدی در راستای ترویج و اشاعه زبان تبری دراین استان بعنوان استان پیشرو در کشور اشاره کرد و گفت: مصوبه تدریس زبان تبری در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای فرهنگ عمومی مازندران مصوب شده و قرار شد دستور زبان تبری به‌صورت خلاصه شده در مدارس و حتی دانشگاه‌های مازندران وارد کتاب‌های درسی شود.

محمدی تصریح کرد: قطعاً با این اقدام زبان تبری هم در بین نسل جدید و آینده این استان بیشتر معرفی و در راستای ماندگاری آن نیز اقدام خواهد شد.

