به گزارش ایلنا به نقل از از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، ۱۳ آذر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این کنسرت قطعاتی از موسیقی لرستان با شعر و آهنگسازی ایرج رحمانپور و تنظیم‌کنندگی علیرضا کاظمی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

سبحان امرایی (کمانچه)، علیرضا کاظمی (سنتور)، کسری زرین قلم (کمانچه)، محمد جمشیدی (سازهای کوبه‌ای)، پویان جمشیدی (دف)، حسین مرادی (تنبک)، علی انواری (سرنا)، جواد خنجریان (تار) و سجاد همتی (همخوان) اعضای گروه راهو را تشکیل می‎دهند.

کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ آذر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

