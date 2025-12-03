خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایرج رحمانپور با گروه «راهو» به تالار وحدت می‌آید

ایرج رحمانپور با گروه «راهو» به تالار وحدت می‌آید
کد خبر : 1722326
لینک کوتاه کپی شد.

کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، ۱۳ آذر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از از روابط عمومی بنیاد رودکی،  کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، ۱۳ آذر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود. 

در این کنسرت قطعاتی از موسیقی لرستان با شعر و آهنگسازی ایرج رحمانپور و تنظیم‌کنندگی علیرضا کاظمی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. 

سبحان امرایی (کمانچه)، علیرضا کاظمی (سنتور)، کسری زرین قلم (کمانچه)، محمد جمشیدی (سازهای کوبه‌ای)، پویان جمشیدی (دف)، حسین مرادی (تنبک)، علی انواری (سرنا)، جواد خنجریان (تار) و سجاد همتی (همخوان) اعضای گروه راهو را تشکیل می‎دهند. 

کنسرت گروه موسیقی راهو به سرپرستی سبحان امرایی و خوانندگی ایرج رحمانپور، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ آذر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی