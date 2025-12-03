باشگاه برندگان پژواک راهاندازی شد
حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک از راهاندازی باشگاه برندگان پژواک خبر داد که این باشگاه فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تجربههای ارزشمند برگزیدگان چند دوره، چراغ راه نسل تازه برنامهسازان رادیو باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک درباره یکی از مهمترین رویکردهای تازه جشنواره پنجم اظهار کرد: در این دوره تلاش کردیم جشنواره فقط یک رویداد تشریفاتی و یک مراسم تقدیر سالانه نباشد. به همین دلیل باشگاه برندگان پژواک را راهاندازی کردیم تا جشنواره به یک جریان پویا و دائمی در حوزه تولید برنامههای رادیویی تبدیل شود.
وی گفت: ایجاد این باشگاه با توجه به تاریخچه پنجساله جشنواره، یک ضرورت بود. وقتی یک رویداد چند دوره برگزار میشود، طبیعتاً بدنهای از نخبگان و چهرههای موفق شکل میگیرد. ما در طول این پنج دوره، افرادی را شناسایی کردهایم که بیش از دو بار برگزیده شدهاند و مجموع آثارشان نقش مهمی در ارتقای استانداردهای تولید داشته است. بنابراین تصمیم گرفتیم این ظرفیت انسانی را در قالب یک باشگاه منسجم گرد هم بیاوریم.
وی افزود: هدف از شکلگیری باشگاه تنها بزرگداشت این افراد نیست، بلکه استفاده از تجربه آنها برای بالابردن کیفیت حرفهای رادیوست. برندگان چندباره، به دلیل استمرار در کیفیت، گنجینه تجربهاند. آنها میتوانند راهنمای برنامهسازان جوان باشند، ایده بدهند، روندها را تحلیل کنند و ...
افتخاری ادامه داد: یکی از ویژگیهای کلیدی این باشگاه، گردآوری تجربههای بیندورهای است. وقتی از پنج دوره جشنواره صحبت میکنیم یعنی با مجموعهای از شیوهها، سبکها و نگاههای مختلف روبهرو هستیم. برگزیدگان هر دوره، سبک کار و نوع تجربه خاص خود را دارند. باشگاه باعث میشود این تجربهها در کنار هم قرار گیرد و یک کل منسجم شکل بگیرد.
وی درباره نخستین جلسه رسمی این باشگاه نیز توضیح داد: در نخستین نشست، محورهای متعددی مطرح شد؛ از نقد روند داوری گرفته تا تحلیل تغییرات ذائقه شنونده، بررسی ضرورت نوآوری در قالبها، اهمیت طراحی سوژههای بکر و حتی نقش فناوری در آینده برنامهسازی.
او در پایان این گفتوگو تاکید کرد: با برگزیدگان چند دوره جشنواره جلسه برگزار شده، همه مباحث بررسی شده و ایده گرفته شده است. امیدواریم باشگاه برندگان پژواک به یک نهاد ماندگار و اثرگذار در ارتقای کیفیت تولیدات رادیویی تبدیل شود.