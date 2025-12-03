فراخوان بزرگ ترین مسابقه استعدادیابی تلاوت قرآن در روزهای پایانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما؛ سیدوحید مرتضوی، تهیه‌کننده این برنامه با اعلام این خبر گفت: سال گذشته با رویکردی تازه، و با حمایت و هدایت مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، نخستین دوره «مسابقه بهشت» همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار شد و امسال فراخوان دوره دوم از مهر ماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. تمامی دانش‌آموزان تا رده سنی ۱۷سال می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه رسانه ملی به قرآن کریم افزود: ترویج تلاوت و انس با مفاهیم وحیانی، از مأموریت‌های اصلی رسانه است. برنامه‌هایی مانند «مسابقه بهشت» می‌توانند شور و نشاط معنوی ایجاد کنند و مخاطبان را به ارتباط بیشتر با قرآن ترغیب کنند.

مرتضوی همچنین گفت: یکی از نشانه‌های مهم موفقیت این برنامه، علاقه و اشتیاق مخاطبان به شرکت در فعالیت‌های قرآنی است؛ موضوعی که در دوره نخست با ارسال گسترده آثار از سراسر کشور به‌خوبی دیده شد.

به گفته تهیه‌کننده برنامه، شرکت‌کنندگان باید تلاوت خود را به صورت تصویری ارسال کنند تا آثار توسط هیأت داوری ارزیابی و راه یافتگان به مرحله تلویزیونی انتخاب شوند. پخش مسابقه نیز از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به استقبال دوره قبل توضیح داد: سال گذشته که تهیه‌کنندگی برنامه را حسین شیرعلی بر عهده داشت، حدود ۱۰۰۰ اثر به دست ما رسید که ۸۵ تلاوت به عنوان آثار برتر انتخاب شد و در نهایت ۱۲ نفر به مرحله نهایی رسیدند. انتخاب قاریان نوجوان برتر نیز با مشارکت مردم و از طریق نظرسنجی صورت گرفت.

وی افزود: صدای شفاف نوجوانان و ابداعاتی که در تلاوت به کار می‌گیرند، جذابیت ویژه‌ای برای مخاطبان ایجاد می‌کند. هدف اصلی ما کشف استعدادهای قرآنی و ارتقای کیفیت تلاوت در نسل جدید است. در این مسابقه نمره‌دهی وجود ندارد و ارزیابی‌ها بر پایه امتیاز مرحله‌ای انجام می‌شود.

مرتضوی درباره ساختار مسابقه گفت: امسال نیز مانند سال گذشته رقابت‌ها در پنج مرحله برگزار می‌شود. در مرحله نخست تنها صدای شرکت‌کننده پخش می‌شود و داوران بر اساس صوت تیم‌بندی را انجام می‌دهند. سپس هر تیم با حضور داور و راهنمای تخصصی مسیر آموزش و رقابت را طی می‌کند.

وی در ادامه از حضور حجت الاسلام سیدرضا موسوی واعظ در دوره نخست همراه با نکات کارشناسی و فضای طنز دلنشین یاد کرد و اظهار داشت همکاری ایشان امسال نیز با برنامه ادامه خواهد داشت.

دومین دوره «مسابقه بهشت» با تهیه‌کنندگی و اجرای سیدوحید مرتضوی، در گروه کودک و خانواده شبکه قرآن و معارف سیما تولید و در ماه مبارک رمضان از این شبکه پخش خواهد شد.

