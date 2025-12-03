شارح حدیث آفتاب؛ مستندی درباره آیت الله العظمی کریمی جهرمی
شارح حدیث آفتاب؛ سیزدهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» است که به شرح زندگی و جایگاه فقهی، علمی و فرهنگی آیت الله العظمی علی کریمی جهرمی؛ از مراجع عظام تقلید میپردازد که پنجشنبه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان مستند «شارح حدیث آفتاب» گفت: در این فیلم به زندگی فقیه و مرجع تقلید برجستهای پرداختهایم که در دروس خارج فقه و اصول فقیهان نامدارِ روزگار خود تلمذ نمود و از زمره شاگردان برجسته و مورد توجه مراجع عظام وقت گردید. ایشان با امداد الهی، در همان دوران جوانی به درجه رفیع اجتهاد نایل آمد.
او افزود: در مستند نشان دادهایم که چگونه حضور مستمر و عالمانه ایشان در درس آیات عظام شاهرودی، محقق داماد، میرزا هاشم آملی و شیخ مرتضی حائری، از وی فقیهی مدقق ساخت. همچنین در فیلم روشن میشود که معظمله سالیانی طولانی در محضر امام خمینی (ره) و آیتالله العظمی اراکی (ره) بهره برد و بیست و ششش سال نیز در درس خارج فقه آیتالله العظمی گلپایگانی (ره) شرکت داشت؛ توجه خاص مرحوم گلپایگانی (ره) به ایشان، در تقریظهایی که بر آثار فقهی وی نوشتهاند کاملاً مشهود است.
کارگردان «شارح حدیث آفتاب» درباره فعالیتهای تدریسی این مرجع عالیقدر نیز اظهار کرد: ایشان از ابتدا از مدرسان طراز اول حوزه بوده و بیش از ۲۰ سال مکاسب و کفایه تدریس کردهاند. پس از رحلت استادشان آیتالله العظمی گلپایگانی، از سال ۱۳۷۰ تدریس خارج فقه را آغاز کرده و اکنون بیش از سه دهه است که کرسی فقاهت و تدریس استدلالی فقه را برپا داشتهاند.
عباسی درباره گستره آثار علمی این مرجع تقلید گفت: در فیلم بر این نکته تأکید شده که این فقیه گرانقدر، بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب ارزشمند در حوزههای مختلف معارف اسلامی از فقه و تفسیر تا شرح حدیث، سیره، تراجم و اخلاق به رشته تحریر درآوردهاند که برخی از آثارشان نیز بارها تجدید چاپ شده و به زبانهای مختلف ترجمه گردیده است؛ خوشبختانه برخی از این آثار در این فیلم به وسیله استاد معرفی شده اند.
وی درباره جنبههای فرهنگی و اجتماعی شخصیت آیتالله العظمی کریمی جهرمی نیز گفت: در روایت ما به فعالیتهای موثر ایشان در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، ارتباط موثر با خانواده شهدا و سخنرانیهای ایشان در کنگرههای علمی داخل و خارج از کشور اشاره نیز شده است.
عباسی در پایان گفت: در این فیلم، تمام تلاش ما بر این بوده است که جایگاه فقهی، اخلاقی و اجتماعی حضرت آیتالله کریمی جهرمی را با تکیه بر اسناد معتبر و روایت مستقیم آثار و گفتار ایشان به تصویر بکشیم.
گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجستهی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰بازپخش میشود.