اعتراض سینماداران به تعطیلی سینماها/ تصمیمی که کمدی بود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال تاکید کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و به منظور حفظ سلامت شهروندان تهرانی، همه سینماها، سالن‌های نمایش و کنسرت، گالری‌ها و موزه هنرهای معاصر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه تعطیل بودند.

با توجه به پیش‌بینی کارشناسان و همچنین تجربه سالیان گذشته به نظر نمی‌رسد که مشکل آلودگی هوا در ماه‌های سرد سال کاهش پیدا کند و در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت و تصمیماتی مثل تعطیلی سینماها قطعاً این وضعیت می‌تواند برای سینما مشکل‌ساز باشد. به همین منظور با دو نفر از مدیران سالن‌های سینما گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

تعطیلی سینماها کمدی بود!

محمد قنبری مدیر سینما مگامال در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: طی ۱۶-۱۷ سالی که در مدیریت سالن‌های سینما فعالیت می‌کنم اولین بار بود که مراکز فرهنگی مثل سالن‌ها سینما و تماشاخانه‌ها به دلیل آلودگی هوا تعطیل می‌شدند که من این اتفاق را یک کمدی خنده‌دار دیدم.

قنبری تصریح کرد: متأسفانه این تصمیم بدون توجه به نظر سینماداران و بدون حضور نماینده‌ای از سینماداران در این تصمیم‌گیری اتخاذ شد که چون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده بود ما دو روز سینما را تعطیل کردیم که ضرر مالی بالایی برای صاحبان سینماها، تهیه‌کنندگان و صاحبان آثار به همراه داشت.

وی افزود: این تعطیلی در حالی بود که کافه‌ها و رستوران‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و من فکر می‌کنم یکی از بهترین مکان‌ها که مردم می‌توانستند به جای قدم زدن در محیط آلوده شهر به آن بروند سالن‌ها سینما بود و حداقل در این وضعیت با یک فیلم سینمایی سرگرم می‌شدند. البته عدم تعطیلی دیگر محیط‌های تفریحی و تعطیل شدن مراکز هنری واقعاً اتفاق عجیبی بود. واقعاً دلیل این اتفاق را که هر معضلی رخ می‌دهد سینماها و مراکز فرهنگی و هنری تعطیل می‌شوند، درک نمی‌کنم و نمی‌دانم چرا خیلی راحت این تصمیمات گرفته می‌شود و به ضرر مالی کارمندان، سینماداران و صاحبان فیلم‌ها هیچ توجهی نمی‌شود.

مدیر سینما مگامال تأکید کرد: در دو روز تعطیلی من به دلایلی مجبور بودم که به سینما بروم و می‌دیدم که خیلی از افراد از تعطیلی بی‌خبر بودند و به سینما مراجعه می‌کردند و با ناراحتی برمی‌گشتند و حالا هم با بازگشایی سینماها خیلی‌ها تصورشان بر این است که سینما تعطیل است و به سینما نمی‌آیند. ما به این تصمیم‌گیری اعتراض داریم و هر پیگیری که داشتیم هم نتیجه نداد و مشخص نشد که این تصمیم بر چه اساس گرفته شد. چنین تصمیم‌هایی نشان از بی‌برنامگی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و نمی‌شود با ادامه‌دار بودن آلودگی هوا مدام برای تعطیل شدن سینماها تصمیم بگیرند.

تعطیلی ادامه‌دار سینماها آسیب‌زننده است

پویا سعیدی‌پور مدیر پردیس سینمایی زندگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: تا جایی که می‌دانم در تصمیم‌گیری برای تعطیلی سینماها نماینده انجمن سینماداران هیچ نقشی نداشته و اصلاً ایشان در جریان این تصمیم نبوده است و برای من این اتفاق یک کمدی واقعاً خنده‌دار بود.

سعیدی‌پور تصریح کرد: همان زمان که سینماها تعطیل شدند مسابقات فوتبال برگزار شدند و مردم در ورزشگاه‌هایی که اتفاقاً آلودگی هوا در آن مناطق بیشتر بود به تماشای مسابقه نشستند اما سینماها که اتفاقاً‌ مکانی امن هستند تعطیل بودند. اکثر سالن‌های سینمایی به تهویه‌ها و هواسازهایی مجهر هستند که در آلودگی‌ها هیچ خطری برای مردم ندارند.

وی افزود: اگر کل کشور تعطیل می‌شد و دیگر مشاغل نیز متوقف می‌شدند تعطیلی سینماها مسئله‌ای منطقی بود اما این تصمیم عجیب که فقط سینماها و مراکز فرهنگی هنری مثل تماشاخانه‌ها تعطیل شدند نشان از این دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش جداگانه چنین تصمیمی گرفته و دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها چنین تصمیمی نگرفته‌اند و این مشخص می‌کند که هماهنگی خوبی هم بین نهادها در تصمیم‌گیری برای تعطیلی وجود ندارد.

مدیر پردیس سینمایی زندگی در پایان گفت: آلودگی هوا به خودی خود در این روزها موجب کم شدن میزان مخاطبان شده بود و چنین تصمیم‌هایی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. به طور کل هر تعطیلی خارج از روال عادی به فعالیت سینماها و تئاترها آسیب می‌زند اما ضرر دو روز تعطیلی چندان زیاد و عجیب و غریب نیست ولی اگر این رویه ادامه‌دار باشد قطعاً آسیب بزرگی به سینماها و مراکز فرهنگی وارد می‌شود و حتی برای پرداخت حقوق پرسنل سینماها هم مشکل ایجاد خواهد شد. به نظر من اگر قرار است تعطیلی صورت بگیرد باید مربوط به همه کشور و همه فعالیت‌های کاری باشد و تعطیلی سینماها به صورت جداگانه واقعاً آسیب‌زننده است.

انتهای پیام/