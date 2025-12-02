خبرگزاری کار ایران
برندگان جوایز گاتهام معرفی شدند

برندگان جوایز گاتهام معرفی شدند
مراسم جوایز فیلم مستقل نیویورک (گاتهام) شب گذشته برگزار شد و پا تامس اندرسن با فیلم «نبردی از پی نبردی دیگر» جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، پل تامس اندرسن با فیلم «نبردی از پی نبردی دیگر» جایزه بهترین فیلم بلند سی‌وپنجمین دوره جوایز فیلم گاتهام را که دوشنبه‌شب در نیویورک برگزار شد، دریافت کرد.

فیلم «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی در سه رشته‌ بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و بهترین فیلم بین‌المللی برنده شد.

آکینولا دیویس جونیور با فیلم «سایه پدرم» جایزه کارگردان نوظهور را از آن خود کرد و سوپه دیریسو جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی را برای بازی در این فیلم دریافت کرد.

هری لایتون نیز برای فیلمنامه اقتباسی «پیلیون» مورد تقدیر قرار گرفت.

وونمی موساکو برای فیلم«گناهکاران» جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد؛ فیلمی که جایزه بهترین گروه بازیگری را نیز به خانه برد.

همچنین ابو سانگاره برای فیلم« داستان سلیمان» عنوان بازیگر نوظهور را کسب کرد و  «دوستان نامطلوب من: بخش اول – آخرین نفس در مسکو» نیز بهترین مستند شد.

گی یرمو دل‌تورو که جایزه «ونگارد گاتهام» را برای  «فرانکنشتاین» دریافت می‌کرد، سخنانش را با عبارت «مرگ بر هوش مصنوعی» به پایان رساند.

در بخش جوایز ویژه، اسکات کوپر نویسنده-کارگردان «اسپیرینگستین: مرا از ناکجا برهان» و جرمی آلن وایت بازیگر این فیلم، جایزه نماد فرهنگی» را دریافت کردند. هیو جکمن و کیت هادسون نیز نخستین جایزه موسیقی گاتهام را برای  «سانگ سانگ بلو» دریافت کردند؛ نوآ بامباک، کارگردان فیلم «جی کِلی» ، جایزه تقدیر کارگردان گاتهام را از امیلی مورتیمر و آدام سندلر دریافت کرد و نیا داکوستا و نینا هوس نیز «جایزه اسپاتلایت» را به تسا تامپسون برای اعطا کردند.

جولیا رابرتس و لوکا گوادانینو نیز جایزه «چشم‌انداز» را از سوی پل راد برای فیلم «پس از شکار» دریافت کردند.

