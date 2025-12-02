به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، آمار نهایی شرکت‌کنندگان و تعداد آثار حاضر در بخش عکس چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.

بر این اساس، تا پایان روز، یکشنبه نهم آذر برابر با آخرین مهلت ثبت نام در بخش عکس جشنواره، مجموع ۱۱۵ هنرمند فرم حضور در این رویداد هنری را ثبت کرده‌اند که از این تعداد ۶۰ هنرمند از تهران و ۵۵ هنرمند از دیگر شهرهای کشور هستند.

مجموع تعداد آثار رسیده به دبیرخانه ۵۴۷ اثر اعلام شده است که از این تعداد ۲۸۸ اثر متعلق به تهران و ۲۵۹ اثر از دیگر نقاط کشور است.

محمود کلاری، سیامک زمردی‌مطلق و مریم قهرمانی‌زاده داوری آثار رسیده را برعهده خواهند داشت.

اعلام برگزیدگان این بخش که مدیریت آن برعهده نیلوفر جوانشیر است، در شهر کرمان همزمان با افتتاحیه جشنواره انجام می‌شود.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.

