در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
افراط و زیادهروی موضوع مستند تازه محمدعلی فارسی
کارگردان «مثل هیچکس» تأکید کرد طرح موضوع افراطگرایی خود میتواند موافقتها و مخالفتهایی ایجاد کند و همین واکنشها برای روشن شدن مسئله گامی مثبت است.
محمدعلی فارسی، مستندساز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در مستند «مثل هیچکس» به موضوع نقد افراط پرداخته است، توضیح داد: افراط، چه در خانواده، چه در سطح کلان جامعه، هیچگاه پاسخگوی رفع مشکلات نیست.
او ادامه داد: هدف این بود که بحث افراط در جامعه باز شود؛ بهنظر من این موضوع موافقان و مخالفان زیادی خواهد داشت و همین که باب گفتوگو باز شود، خود یک قدم مثبت است. ما در فیلم ادعای ارائه راهحل نداریم، فقط مسئله را طرح کردهایم؛ اما همین طرح موضوع میتواند موافقتها و مخالفتهای بسیاری ایجاد کند و این واکنشها کمک میکند مسئله روشنتر شود. بهنظرم یک فیلم قرار نیست معجزه کند، اما میتواند روی یکی از معضلات جدی جامعه انگشت بگذارد. درواقع افراط مشکلی است که در سطح خانوادهها و در سطح کلان جامعه دیده میشود. ازاینرو لازم به ذکر است که هیچگاه رویکرد افراطی موفق نبوده است.
او درباره چالشهایی که در مسیر ساخت این اثر با آن مواجه شد، گفت: همکاری با نیروهای امنیتی و قوه قضاییه سختیهایی را بهدنبال داشت.
این مستندساز درباره واکنش مخاطبان نسبت به تماشای «مثل هیچکس» بیان کرد: امیدوارم مخاطب بدون حب و بغض به تماشای کامل اثر بنشیند؛ شاید نکتهای در آن بیابد که بتواند در زندگی شخصی خود از آن بهره ببرد.
فارسی در پایان، جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» را مرجعی برای مستندسازان دانست و اضافه کرد: فکر میکنم جشنواره سینما حقیقت مهمترین و شاید تنها مرجعی است که مستندسازان به آن امید دارند تا آثارشان دیده شود. بهجز سینماحقیقت، جشنوارههای دیگری هم داریم که در کنار فیلمهای داستانی، آثار مستند را ارزیابی میکنند؛ اما هیچکدام اعتبار سینماحقیقت را ندارند. امیدوارم این جشنواره همچون گذشته بتواند به مستندسازها کمک کند.
مستند نیمه بلند «مثل هیچکس» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدعلی فارسی در بخش مسابقه نیمه بلند و جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده میرود.